Echipele sunt: Fete sub 24 de ani, Băieți sub 24 de ani, Mixt peste 24 de ani şi Grupuri. Iată cum vor intra duminica aceasta, în etapa Bootcamp-ului, jurații X Factor!

Emoțiile cresc şi mai mult, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1, când show-ul X Factor trece din faza audițiilor în etapa următoare, cea a Bootcamp-ului! Juraților le-au fost atribuite echipele ai căror mentori vor fi într-o manieră cu totul inedită – cu ajutorul ChatGPT-ului.

„Audițiile s-au încheiat, iar asta înseamnă un singur lucru: cei patru jurați se vor implica direct în destinul concurenților. Aceştia au fost repartizați în patru categorii: Fete sub 24 de ani, Băieți sub 24 de ani, Mixt peste 24 de ani şi Grupuri!”, au anunțat Adelina şi Mihai la finalul audițiilor, pentru ca imediat cei patru jurați să spună ce şi-ar dori fiecare: „Vreau fetele! Sunt mai descurcărețe, sunt mai curajoase!”, a declarat imediat Delia, pentru ca Puya să completeze: „Ce nu mi-aş dori, nu mi-aş dori trupele!”.

La rândul său, Ştefan a spus: „Nu mă feresc de trupe neapărat, dar la trupe e o cantitate de muncă în plus!”, iar Marius a dezvăluit şi el: „Bunica mea m-a învățat să mă rog la Dumnezeu să îmi dea înțelepciune, în rest mă descurc!”.

Tot atunci, Mihai Morar le-a povestit juraților şi modul inedit în care a fost făcută distribuirea categoriilor în acest sezon: „Asta e telefonul în care am întrodus în ChatGPT toate detaliile despre regulamentul de anul acesta de la X Factor, dar şi despre voi, şi iată ce a decis: Ştefan Bănică primeşte concurenții Mixt peste 24 de ani, Marius Moga – Băieți sub 24 de ani, Delia este cea care a primit exact ce îşi dorea – Fete sub 24 de ani, în vreme ce lui Puya i-au căzut exact Grupurile!”. Juratul a completat imediat amuzat: „Cred că ChatGPT ăsta a vorbit cu nevastă-mea, de asta nu mi-a dat mie categoria Deliei”.

Cine sunt cei 10 concurenți pe care fiecare jurat îi va alege în categoria sa, pentru a merge mai departe în etapa decisivă a Bootcamp-ului şi în lupta pentru marele premiu în valoare de 100.000 de Euro, telespectatorii vor putea afla urmărind prima ediție de Bootcamp X Factor, duminică, de la 20.00, la Antena 1.

