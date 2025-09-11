Cel mai mare eveniment de real estate din România, organizat alături de Imobiliare.ro, are loc săptămâna aceasta la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți participă la Salonul Imobiliar București, în perioada 12-14 septembrie. Vizitatorii vor găsi la târg atât apartamente cu prețuri ce pornesc de la 45.500 de euro, cât și case și terenuri.

Prețurile apartamentelor din Craiova au crescut cu 21% în ultimul an. Pragul de 2.000 euro/mp util a fost depășit pe piața locală. Principalul centru economic al Olteniei a fost propulsat pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru cumpărători. Podiumul este ocupat, în continuare, de Cluj-napoca, Brașov și București.

Ai cele mai multe șanse să găsești o chirie pe placul tău în Cluj-Napoca dacă te orientezi spre cartierele Gheorgheni, Mărăști, Zorilor și Mănăștur. Aici ai cea mai bogată ofertă, iar prețurile variază între 500 și 600 de euro/lună pentru un apartament. Atenție, însă, aceste cartiere sunt unele dintre cele mai căutate din oraș, iar competiția crește în apropierea noului an universitar.

Dacă ești din Timișoara și ai un buget destul de generos, te poți muta de mâine într-un palat. Un apartament care îți asigură o adresă de lux în inima orașului a fost scos la vânzare pe Imobiliare.ro. Costă 1,3 milioane de euro și ocupă un întreg nivel în Palatul Bruck. Priveliștea către Piața Unirii este superbă, dar trebuie să te pregătești pentru lucrări de renovare.

România se află pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania. Conform unui studiu Deloitte, în vârful clasamentului se află Luxemburg, unde metrul pătrat se vinde cu 8.760 euro. Țara noastră se află, totodată, printre puținele în care Capitala nu este cel mai scump oraș pentru cumpărători. Situații similare sunt întâlnite în Germania, Italia și Spania.