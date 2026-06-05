Decizia finală privind această sancțiune urmează să fie luată de plenul Consiliului până la finalul lunii iunie 2026, înainte de încheierea mandatului actualei conduceri.

Investigație privind manipularea cotațiilor zilnice ROBOR

În cadrul unei investigații care vizează băncile implicate în stabilirea cotațiilor zilnice ROBOR, Consiliul Concurenței a identificat posibile încălcări ale legii concurenței. Raportul preliminar, transmis băncilor și Băncii Naționale a României (BNR), include concluzii ce ar putea duce la aplicarea unor sancțiuni semnificative. Potrivit Profit.ro, raportul de control cuprinde 700 de pagini, iar instituțiile financiare vizate trebuie să-și prezinte punctele de vedere înainte de luarea unei decizii definitive.

Indicele ROBOR joacă un rol esențial în stabilirea dobânzilor pentru numeroase credite, deși importanța sa a scăzut în ultimii ani odată cu înlocuirea acestuia de către indicele IRCC pentru creditele ipotecare. Totuși, sancțiunile propuse, care ar reprezenta un record pentru Consiliul Concurenței, ar putea avea un impact semnificativ asupra sectorului bancar. Spre comparație, totalul amenzilor aplicate de Consiliu în tot anul 2025 a fost de doar 68,9 milioane de euro.

Verificări în telefoanele și calculatoarele șefilor

Investigația a fost declanșată la finalul anului 2022, când inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat controale inopinate la sediile băncilor. Conform Profit.ro, aceștia au verificat calculatoarele, telefoanele mobile și corespondența electronică a șefilor de Trezorerie, a dealerilor și a directorilor executivi. De asemenea, au fost analizate comunicațiile dintre președinții băncilor și departamentele de Trezorerie, fiind căutate indicii privind o posibilă înțelegere de tip cartel pentru manipularea ratei ROBOR.

Cele zece bănci investigate sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD-Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România. Acestea participă la calculul ratei ROBOR, iar acuzațiile aduse de Consiliul Concurenței pot duce la sancțiuni de până la 1% din cifra de afaceri, conform legislației în vigoare.

Nu este pentru prima dată când Consiliul Concurenței investighează astfel de practici. În 2008, în urma unor acuzații ale BNR privind un presupus „atac asupra leului”, mai multe bănci au fost amendate, printre care Raiffeisen și BRD, pentru înțelegeri anti-concurențiale.

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