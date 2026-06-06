Andreea Marin a făcut mărturisiri emoționante în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde a explicat cât de importante sunt pentru ea adevărul, educația și oamenii care împărtășesc aceleași valori.

Andreea Marin spune că și-a asumat întotdeauna felul direct de a fi, chiar dacă acest lucru i-a adus, uneori, critici. „Sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Și de aceea uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt prea directă, dar asta e. Sunt cine sunt și nu vreau să fiu altcineva”, a declarat Andreea Marin, la Fresh by Unica.

„Sunt un om pentru care adevărul contează, e important, și pentru care educația trebuie să-și spună cuvântul. Nu am muncit degeaba, n-am învățat degeaba”, a mărturisit ea pentru sursa citată.

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Andreea Marin spune că nu își ignoră principiile, motiv pentru care sunt puțini cei pe care îi acceptă în preajma ei. „Prefer să fac o selecție, dacă vrei. În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori, care nu prețuiesc aceleași valori”, a explicat.

Ce obiceiuri are Andreea Marin

Andreea Marin are multe obiceiuri pe care le respectă în fiecare zi! Vedeta a explicat că disciplina o ajută să se concentreze mai ușor, iar ordinea din casă contribuie la starea sa de bine.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personajul care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Însă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina.

Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.

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