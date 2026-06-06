Cum a apărut Betty Salam la nunta fratelui său, Dani. Ținuta ei a atras toate privirile

Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian, fiul cântărețului Florin Salam, au apărut în mediul online și au atras imediat atenția fanilor. Tânărul s-a căsătorit religios pe 4 iunie cu aleasa inimii sale, într-un eveniment grandios, marcat de momente spectaculoase, dedicații și gesturi care au făcut deliciul invitaților.

Mihaela a purtat o rochie stil sirenă spectaculoasă, despre care se spune că ar fi costat câteva mii de euro. Dani Stoian a optat pentru o ținută elegantă, compusă dintr-un sacou alb și pantaloni negri, afișând un look rafinat în ziua cea mare.

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Betty Salam, sora mirelui, a ales să poarte pe zi o rochie lungă, bleu, cu decolteu adânc. Iubitul ei, Roberto Tudor, și Matthias, fiul ei, poartă aceeași nuanță, baby blue. Ținuta a fost completată de un colier tip tenis cu diamante și o pereche de sandale argintii. Pentru petrecerea de seară, însă, Betyy a ales o rochie lungă până în pământ, neagră și mulată pe corp.

Betty și Roberto se pregătesc de nuntă

De aproape un an, Betty Salam formează un cuplu cu Roberto. Cei doi împart aceeași locuință, iar relația lor devine tot mai serioasă. În prezent, se gândesc inclusiv la organizarea unei nunți.

„Nu e atât de ușor să organizezi o nuntă (…) Asta nu știu, depinde, poate fi o sursă de inspirație de oriunde ”, a declarat Betty Salam, într-un interviu pentru Antena Stars.

În privința căsătoriei, cei doi au luat deja o decizie importantă: își doresc o nuntă discretă, cu mai puțini invitați decât cea a fratelui lui Betty Salam.

„Sincer, noi am vorbit că vrem o nuntă mai restrânsă. Noi așa ne simțim bine, cu ai noștri”, a mai spus Roberto Tudor.

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