Clujul ajunge din nou în lumina reflectoarelor. Cea mai ieftină locuință disponibilă pe piața locală costă aproape 45.000 euro și are doar 12 mp. Discutăm despre o garsonieră confort 3, aflată într-un bloc cu 4 etaje din cartierul Gruia. Pentru a face o comparație simplă, vă pot spune că în București cea mai ieftină locuință este cu 27.000 euro mai ieftină.

2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în imobiliare pe parcursul anului următor, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro și compania de cercetare a pieței Unlock Market Research. Cei mai mulți se așteaptă să vadă majorări cuprinse între 5%-10%. La finele anului trecut, mai puțin de jumătate dintre cei intervievați anticipau scumpiri.

Apartamentele vechi pot deveni până la sfârșitul acestui an mai căutate ca niciodată. Migrarea cererii către acest segment poate să apară, potrivit rețelei RE/MAX România, în contextul majorării TVA la 21% pentru locuințele noi. Agenții imobiliari anticipează, totodată, un interes în creștere pentru locuințele mai mici și mai accesibile, în special în marile orașe.

Cunoscuta „Casă Ralet” din Iași a fost scoasă la vânzare pe Imobiliare.ro. Monumentul istoric din sec. XIX, situat pe Strada Dimitrie Ralet, este una dintre proprietățile emblematice ale orașului. Aceasta a fost afectată, însă, de un incendiu și s-a degradat cu timpul. Prețul proprietății, care include un teren de 2.200 mp, este de 1.229.000 euro.

Românii care își doresc să facă achiziții imobiliare cu ajutorul împrumuturilor trebuie să aibă, din octombrie, venituri mai mari pentru a se încadra la aceleași sume. Această situație a apărut după majorarea IRCC la 6,06%, un maxim istoric înregistrat de la introducerea indicelui în urmă cu șase ani. IRCC își va menține noua valoare până la finele lui 2025.

