După ce a plecat din Timișoara cu turneul „Omul. Povestea și Muzica”, artistul, care este și actor la PRO TV, acolo unde îi dă viață lui Ardiles, în „Las Fierbinți”, a postat pe Facebook un mesaj prin care le spune tuturor câți bani i-au rămas după ultimul concert.

Potrivit postării pe care a făcut-o Mihai Mărgineanu în mediul online, după ce a avut încasări de 9.492 de euro, în cont a mai rămas cu doar 1.344 de lei, după ce a plătit taxele la stat, dar a avut și alte cheltuieli, toate legate de turneu.

Iată mai jos mesajul integral pe care Mihai Mărgineanu la scris pe Facebook:

„Sunt un cântăreț care face concerte de 20 de ani (și ceva). De pe urma activității artistice pe care o desfășor trăiesc câteva familii și plătesc niște sume considerabile la stat, numite generic taxe. În continuare o să ridic puțin valul de pe această activitate și o să vă prezint ultima situație contabilă de la ultimul concert din turneul «Omul. Povestea și Muzica», pe care l-am făcut la Timișoara, la Filarmonica Banatul, în data de 27 aprilie 2026. Că e simplu și ușor de înțeles.

Am vândut bilete pe de 48.885 de lei, adică în valoare de 9.492 de euro, bani buni, europeni. Foarte bine, zic! Taxele pe care le-am scăzut imediat se calculează așa: 21% TVA – 8.501,53 de lei, taxă Crucea Rosie – 1%, taxă de timbru muzical – 5%, comision ticketing – 4%. Toate taxele reduc încasările la 38.142 de lei. De aici începe dansul cheltuielilor: prețul sălii – 9.000 de lei, cheltuieli de transport, cazare și masă – 9.435 de lei. Și tocmai s-a ajuns la suma de 19.742 de lei.

Pentru că este o situație politică execrabilă, pentru că televiziunile alimentează cu zoaie societatea, pentru că oamenii stau în casă cu sabia în teacă și cu mâna pe mâner neștiind ce se va întâmpla, și n-o să se întâmple nimic, promovarea trebuie făcută la nivel cvatruplu față de anii precedenți. Eu personal am noroc că vând atâtea bilete, în timp ce colegi de breaslă se chinuie un pic mai tare, iar unii chiar în zadar.

De la suma de 19.742 de lei încolo încep calculele cu alea care nu se văd: promovare, spotlight Timișoara, Meta – 11.629 de lei plus echipele de promo și filmare – 3.300 de lei. Un total de cheltuieli cu promo de 14.929 de lei. Făcând un calcul matematic simplu, care inclusiv lui Nicușor Dan i-ar ieși corect, am rămas cu suma de 4.813 de lei. Din această sumă, conform contractului cu compania care îmi organizează tot tămbălăul de care e nevoie pentru a-mi desfășura activitatea, trebuie să achit un comision de 20%, care înseamnă 962 de lei, execrabil pentru volumul de muncă depus, iar firma mea pe care îmi execut activitatea și de unde îmi plătesc membri trupei și taxele la stat, din nou taxe la stat, trebuie să factureze 3.851 de lei plus TVA. Adică 4.659 de lei, TVA inclus .

Vedeți că am vândut bilete de 48.885 de lei și am rămas cu 4.649 de lei, TVA inclus. Din ăștia 3.851 de lei îmi rămân mie personal 1.600 de lei. Ca să fie ai mei personali trebuie să plătesc 16% impozit pe dividente. Astfel răman cu 1.344 de lei în contul personal. Banii ăștia îi adaug la Declarația 200 din martie, prin care voi fi obligat să plătesc Sănătatea cam 9.000 de lei pe an, deși sunt și salariat la firma mea și plătesc BASS în fiecare lună. De azi încolo o să mă gândesc să-mi fac firmă în altă țară”

