Cannes 2026 a debutat cu glamour și apariții spectaculoase

Festivalul de Film de la Cannes și-a deschis oficial porțile odată cu premiera filmului „The Electric Venus”, regizat de Pierre Salvadori. Ediția cu numărul 79 a început într-o atmosferă elegantă, pe celebrul covor roșu de la Grand Théâtre Lumière, unde și-au făcut apariția unele dintre cele mai cunoscute nume din cinematografia internațională.

Ceremonia de deschidere a fost prezentată de actrița franco-maliană Eye Haïdara, iar publicul a avut ocazia să vadă pentru prima dată și membrii juriului oficial.

În centrul atenției s-a aflat regizorul sud-coreean Park Chan-wook, primul cineast coreean care conduce juriul competiției oficiale de la Cannes. Din echipa juriului mai fac parte Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård și scenaristul Paul Laverty.

Ținutele care au atras toate privirile

Prima zi a festivalului a adus și primele apariții memorabile pe covorul roșu. Demi Moore a ales o rochie mulată, cu aplicații strălucitoare, semnată Jacquemus, una dintre cele mai comentate ținute ale serii.

Jane Fonda a apărut într-o creație Gucci, în timp ce actrița franceză Anaïs Demoustier a optat pentru o ținută Prada.

Printre vedetele care au atras atenția s-a numărat și Philippine Leroy-Beaulieu, cunoscută publicului din serialul Emily in Paris. Actrița a purtat o rochie vaporoasă Saint Laurent, într-o nuanță puternică de mov, semnată de designerul Antony Vaccarello.

Și Kelly Rutherford a fost remarcată pentru alegerea unei ținute elegante Giorgio Armani.

Cristian Mungiu, în competiția pentru Palme dOr

Dincolo de covorul roșu și aparițiile spectaculoase, Festivalul de la Cannes rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei mondiale. În competiția oficială pentru trofeul Palme dOr se află și „Fjord”, noul film semnat de Cristian Mungiu, una dintre producțiile așteptate ale acestei ediții.

Selecția oficială din 2026 include 22 de filme alese din peste 2.500 de producții înscrise din întreaga lume.

Două săptămâni de filme, modă și premiere internaționale

Festivalul se desfășoară până pe 23 mai și va aduce zilnic premiere, apariții spectaculoase și evenimente dedicate industriei cinematografice.

De-a lungul celor două săptămâni, pe covorul roșu sunt așteptate numeroase staruri internaționale, iar Cannes 2026 promite să rămână una dintre cele mai urmărite ediții din ultimii ani, atât pentru selecția de filme, cât și pentru momentele de fashion de pe Riviera Franceză.

