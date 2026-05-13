Summit B9 și concert Metallica, pe 13 mai, în București

Traficul rutier din București va fi afectat miercuri, 13 mai, de desfăşurarea Summitului B9 şi de concertul trupei Metallica, organizat pe Arena Națională.

Autorităţile au anunţat restricţii temporare de circulaţie, devieri ale unor linii STB şi măsuri speciale de trafic în mai multe zone ale Capitalei.

Restricţii de circulație pentru Summitul B9

Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru summitul găzduit la Palatul Cotroceni nu vor exista restricţii permanente de circulaţie, însă traficul va fi monitorizat şi dirijat de poliţiştii rutieri.

Încă din aseară, au fost anunțate închideri temporare şi întârzieri în trafic, în special pe traseele dintre Aeroportul Henri Coandă şi hotelurile din centrul Capitalei, unde vor fi cazate delegaţiile oficiale.

Miercuri, 13 mai, traficul va fi intens în zona Cotroceni, în special după ora 09:00. Potrivit Antena 3 CNN, între orele 14:00 şi 20:00 sunt aşteptate deplasări oficiale către aeroport, ceea ce poate provoca blocaje între Cotroceni, centrul Capitalei şi DN1.

Harta zonelor cu trafic restricționat pentru concertul Metallica

Concertul Metallica de la Arena Națională va aduce restricţii importante în estul Capitalei. Evenimentul este programat între orele 16:00 şi 23:00, însă restricţiile vor începe gradual încă de la ora 08:00.

Circulaţia va fi restricţionată pe:

  • Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă şi rondul Arenei Naţionale;
  • Bd. Basarabia, între Bd. Chişinău şi Str. Câmpia Libertăţii;
  • Str. Maior Coravu;
  • Str. Tony Bulandra.

Autorităţile estimează aglomeraţie în zonele:

  • Iancului;
  • Piaţa Hurmuzachi;
  • Vatra Luminoasă;
  • Mega Mall;
  • Bd. Basarabia.
Restricții de trafic și linii STB modificate în București, astăzi, pentru Summit-ul B9 și concertul Metallica
Zonele cu restricții pentru concertul Metallica. Sursa foto: Poliția Română

„Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule. De asemenea, le recomandăm spectatorilor să folosească mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa către stadion”, a transmis Brigada Rutieră București într-un comunicat.

Linii STB deviate şi program prelungit pe 13 mai

Mai multe linii STB vor circula pe trasee modificate temporar.

Liniile afectate sunt:

  • 85;
  • 90;
  • 104;
  • 143;
  • 640;
  • N109.

Printre modificările anunţate:

  • liniile 85 şi 90 vor întoarce la Depoul Vatra Luminoasă;
  • linia 104 va fi deviată prin Şos. Mihai Bravu şi Bd. Decebal;
  • linia 143 va întoarce la terminalul Baicului;
  • liniile 640 şi N109 vor circula prin Bd. Nicolae Grigorescu, Baba Novac şi Calea Călăraşilor.

Staţia „Piaţa Hurmuzachi” pentru liniile 640 şi N109 va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor.

După concert, STB va suplimenta mijloacele de transport în zona Arenei Naţionale:

  • tramvaiele 1 şi 10 vor circula la aproximativ 10 minute;
  • troleibuzele 85 vor avea interval de 10 minute;
  • autobuzele 104 vor circula la aproximativ 6 minute;
  • autobuzele 143 vor veni la aproximativ 15 minute.

Restricţii suplimentare din cauza lucrărilor la liniile de tramvai

În paralel, în București continuă lucrările de modernizare a liniilor de tramvai, care generează restricţii suplimentare de trafic.

Sunt afectate mai multe artere din centrul şi nordul Capitalei:

  • Strada Vasile Lascăr;
  • Strada Paleologu;
  • Strada Armand Călinescu;
  • Strada Maica Domnului;
  • Strada Reînvierii;
  • Bd. Bucureştii Noi;
  • Bd. Gloriei;
  • Strada Piatra Morii;
  • Calea Griviţei.

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor să evite zonele aglomerate şi să urmărească informaţiile transmise în timp real de Brigada Rutieră şi STB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Viva.ro
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Unica.ro
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.RO
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.RO
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
Parteneri
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Libertateapentrufemei.ro
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Avantaje.ro
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!
Tvmania.ro
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!

Alte știri

Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Știri România 13 mai
Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Știri România 13 mai
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Parteneri
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul.ro
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Fanatik.ro
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
LiveText
Stiri Mondene 06:30
Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Stiri Mondene 13 mai
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
ObservatorNews.ro
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Libertateapentrufemei.ro
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Parteneri
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
GSP.ro
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax.ro
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax.ro
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp
KanalD.ro
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp

Politic

Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor