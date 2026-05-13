Restricții de trafic și linii STB modificate în București, astăzi, pentru Summit-ul B9 și concertul Metallica

Summit B9 și concert Metallica, pe 13 mai, în București

Traficul rutier din București va fi afectat miercuri, 13 mai, de desfăşurarea Summitului B9 şi de concertul trupei Metallica, organizat pe Arena Națională.

Autorităţile au anunţat restricţii temporare de circulaţie, devieri ale unor linii STB şi măsuri speciale de trafic în mai multe zone ale Capitalei.

Restricţii de circulație pentru Summitul B9

Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru summitul găzduit la Palatul Cotroceni nu vor exista restricţii permanente de circulaţie, însă traficul va fi monitorizat şi dirijat de poliţiştii rutieri.

Încă din aseară, au fost anunțate închideri temporare şi întârzieri în trafic, în special pe traseele dintre Aeroportul Henri Coandă şi hotelurile din centrul Capitalei, unde vor fi cazate delegaţiile oficiale.

Miercuri, 13 mai, traficul va fi intens în zona Cotroceni, în special după ora 09:00. Potrivit Antena 3 CNN, între orele 14:00 şi 20:00 sunt aşteptate deplasări oficiale către aeroport, ceea ce poate provoca blocaje între Cotroceni, centrul Capitalei şi DN1.

Harta zonelor cu trafic restricționat pentru concertul Metallica

Concertul Metallica de la Arena Națională va aduce restricţii importante în estul Capitalei. Evenimentul este programat între orele 16:00 şi 23:00, însă restricţiile vor începe gradual încă de la ora 08:00.

Circulaţia va fi restricţionată pe:

Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă şi rondul Arenei Naţionale;

Bd. Basarabia, între Bd. Chişinău şi Str. Câmpia Libertăţii;

Str. Maior Coravu;

Str. Tony Bulandra.

Autorităţile estimează aglomeraţie în zonele:

Iancului;

Piaţa Hurmuzachi;

Vatra Luminoasă;

Mega Mall;

Bd. Basarabia.

Zonele cu restricții pentru concertul Metallica. Sursa foto: Poliția Română

„Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule. De asemenea, le recomandăm spectatorilor să folosească mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa către stadion”, a transmis Brigada Rutieră București într-un comunicat.

Linii STB deviate şi program prelungit pe 13 mai

Mai multe linii STB vor circula pe trasee modificate temporar.

Liniile afectate sunt:

85;

90;

104;

143;

640;

N109.

Printre modificările anunţate:

liniile 85 şi 90 vor întoarce la Depoul Vatra Luminoasă;

linia 104 va fi deviată prin Şos. Mihai Bravu şi Bd. Decebal;

linia 143 va întoarce la terminalul Baicului;

liniile 640 şi N109 vor circula prin Bd. Nicolae Grigorescu, Baba Novac şi Calea Călăraşilor.

Staţia „Piaţa Hurmuzachi” pentru liniile 640 şi N109 va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor.

După concert, STB va suplimenta mijloacele de transport în zona Arenei Naţionale:

tramvaiele 1 şi 10 vor circula la aproximativ 10 minute;

troleibuzele 85 vor avea interval de 10 minute;

autobuzele 104 vor circula la aproximativ 6 minute;

autobuzele 143 vor veni la aproximativ 15 minute.

Restricţii suplimentare din cauza lucrărilor la liniile de tramvai

În paralel, în București continuă lucrările de modernizare a liniilor de tramvai, care generează restricţii suplimentare de trafic.

Sunt afectate mai multe artere din centrul şi nordul Capitalei:

Strada Vasile Lascăr;

Strada Paleologu;

Strada Armand Călinescu;

Strada Maica Domnului;

Strada Reînvierii;

Bd. Bucureştii Noi;

Bd. Gloriei;

Strada Piatra Morii;

Calea Griviţei.

Poliţiştii rutieri recomandă şoferilor să evite zonele aglomerate şi să urmărească informaţiile transmise în timp real de Brigada Rutieră şi STB.

