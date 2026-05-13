Accesul se va face în jurul orei 16.00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, cu excepţia posesorilor de pachete Enhanced Experiences, care vor primi mai multe detalii într-un e-mail separat. Zona specială „snake pit” va fi amplasată în centrul scenei, iar fanii cu bilete acolo vor sta foarte aproape de membrii trupei Metallica și vor face parte direct din atmosfera spectacolului.

În privința programului, Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18.00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19.00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20.30.

Turneul M72 World Tour a început în aprilie 2023, la Amsterdam. Turneul european a început la Atena, pe 11 mai. Cei aproape 85.000 de spectatori au fost plăcut surprinşi când Kirk Hammett şi Robert Trujillo au interpretat Zorba’s Dance, celebra piesă semnată de Mikis Theodorakis.

Metallica va dona o parte din veniturile obţinute din bilete organizaţiilor caritabile. În 2019, Metallica a concertat la Bucureşti şi a donat 250.000 de euro Asociaţiei Dăruieşte Viaţă pentru construirea spitalului de lângă Marie Curie.

Ce nu ai voie la concertul Metallica de pe Arena Națională

În zona de concert nu va fi permis accesul cu băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute cu beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete şi skateboards.

Va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile goale de maximum 750 ml, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani şi a fost apreciată de presa internaţională ca „o experienţă care dă un nou sens vieţii” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) şi „cea mai puternică şi intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times).

Toate biletele au fost vândute, iar cele disponibile se dau la prețuri de câteva ori mai mari.

Istoricul trupei Metallica

Trupa rock Metallica a fost înfiinţată la 28 octombrie 1981, în Los Angeles, de toboşarul Lars Ulrich şi chitaristul şi vocalistul James Hetfield, în urma unui anunţ apărut în ziarul Recycler. Din prima formulă a trupei au mai făcut parte Ron McGovney (bas) şi Dave Mustaine (chitară). Numele Metallica a fost sugerat de un apropiat al celor patru, Ron Quintana.

În 1983, Cliff Burton s-a alăturat grupului, înlocuindu-l pe Ron McGovney, iar locul lui Dave Mustaine a fost luat de Kirk Hammett. În acelaşi an, formaţia a înregistrat primul album, „Kill ‘Em All”, la New York. În 1986, Cliff Burton a murit într-un accident în care a fost implicată întreaga formaţie, iar în acelaşi an Jason Newsted s-a alăturat trupei până în 2001.

Metallica a lansat 11 albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Printre cele mai apreciate de critică şi public se numără „Kill ‘Em All” (1983), „Ride the Lightning” (1984), „Master of Puppets” (1986), „…And Justice for All” (1988) şi „Metallica” (1991). Cu melodii precum „Enter Sandman”, „The Unforgiven”, „Nothing Else Matters”, „Wherever I May Roam” şi „Sad But True”, „The Black Album” a fost vândut în peste 30 de milioane de exemplare în lume. În prezent, Metallica este formată din James Hetfield (voce, chitară), Kirk Hammett (chitară), Robert Trujillo (bas) şi Lars Ulrich (tobe). Trupa a câştigat zece premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2009.









