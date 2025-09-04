Apartamentele vechi rămân ușor mai accesibile

Cei care vor să facă o achiziție imobiliară la începutul toamnei în București trebuie să fie pregătiți să achite, în medie, 2.102 euro/mp util, deci circa 109.300 euro pentru un apartament cu 2 camere. Proprietarii și dezvoltatorii au majorat, doar pe parcursul lunii august, prețurile cu 2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Apartamentele vechi rămân ușor mai accesibile cumpărătorilor față de cele noi, finalizate în ultimii cinci ani. Pentru un apartament aflat într-un bloc vechi, proprietarii solicită, în medie, 2.072 euro/mp util, după ce au crescut prețurile cu 18% în ultimul an.

În cazul apartamentelor noi media se învârte în jurul valorii de 2.284 euro/mp util, ultima lună aducând doar un avans de 1% la nivelul prețurilor.

Bucureștiul, locul 3 în topul celor mai scumpe orașe din țară

În ciuda creșterilor susținute înregistrate la nivelul pieței rezidențiale, Bucureștiul ocupă abia locul al treilea la nivel național în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru cumpărătorii de imobiliare.

Primul loc este ocupat de Cluj-Napoca, unde proprietarii și dezvoltatorii solicită, în medie un preț de 3.147 euro/mp util, echivalentul a aproximativ 163.600 euro pentru un apartament cu 2 camere.

Pe poziția secundă în clasament întâlnim orașul de la poalele Tâmpei. Apartamentele din Brașov sunt scoase în piață cu un preț mediu de 2.187 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. La un calcul simplu, un apartament cu 2 camere și o suprafață utilă de 52 mp costă aproximativ 113.700 euro.

Locuințele din Capitală se vând, însă, mult mai repede decât cele aflate în celelalte două mari centre urbane ale României. Tranzacțiile se finalizează în 47 de zile în București, în timp ce în Cluj-Napoca proprietarii găsesc cumpărătorii potriviți pentru apartamentele lor în 78 de zile, iar în Brașov în 62 de zile.

Care este, de fapt, prețul corect pentru o locuință?

Prețul corect pentru o locuință rămâne o problemă spinoasă la nivelul pieței rezidențiale din România. Proprietarii trebuie să-l aleagă pentru a se asigura că atrag rapid cumpărătorii și nu ajung să piardă bani la finalul tranzacției. Cumpărătorii își doresc să nu achite mai mult pe o locuință decât valoarea sa reală.

O soluție care poate să vină în ajutorul ambelor părți implicate în tranzacție vine de la Imobiliare.ro. Este vorba despre prețExpert un instrument de evaluare prin care afli rapid, direct online, valoarea reală a unei locuințe.

Primești prin email un raport complet cu detalii extinse despre evaluare, un set de proprietăți comparabile din piață, dar și informații cu privire la contextul pieței din zona ta.

