Cristian Pomohaci avea acasă peste 9,3 milioane de lei cash

Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, a fost reținut miercuri seara pentru 24 de ore, în urma activităților desfășurate de anchetatori într-un dosar penal care vizează infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Înainte de a fi audiat și reținut, Cristian Pomohaci a asistat la perchezițiile făcute de anchetatori în apartamentul său din Târgu Mureș, precum și în alte proprietăți pe care acesta le deține.

Polițiștii au avut nevoie de o mașină de bani după ce au găsit în casa fostului preot diferite sume de bani în 8 valute diferite, după cum urmează:

7.911.000 de lei

239.500 de euro

10.400 de lire sterline

10.470 de dolari canadieni

3.630 de dolari americani

1.240.000 de forinți

1.000 de franci elvețieni

350 de șecheli israelieni.

La cursul BNR al zilei de astăzi, suma totală se ridică la 9.308.680,22 lei, ceea ce înseamnă 1.770.351,12 euro.

Cristian Pomohaci, noi acuzații de abuzuri împotriva minorilor

Conform unor surse din cadrul anchetei, Cristian Pomohaci este bănuit de fapte care ar fi avut loc începând cu anul 2022. Aceleași surse au precizat că în dosar ar fi implicați și minori.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat de acuzații similare. Fostul preot a fost caterisit în anul 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Dosarul deschis la acel moment a fost ulterior clasat.

El a mai fost acuzat în anul 2019 și de evaziune fiscală și a continuat să practice meseria de preot, fiind chiar filmat în timpul unei slujbe de „exorcizare”.