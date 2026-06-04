Simptome care nu trebuie ignorate

Meniscul, o structură importantă în genunchi, acționează ca un tampon care protejează cartilajul și stabilizează articulația. „Când meniscul se rupe, trebuie tratat urgent. Fie se coase partea ruptă, fie se îndepărtează. Dacă nu intervenim la timp, presiunea pe cartilaj crește, ducând la leziuni și, în final, la artroză”, explică dr. Codorean.

Mulți pacienți ignoră semnele timpurii ale unei rupturi de menisc, cum ar fi un pocnet puternic la genunchi, urmat de durere sau umflare. „Dacă auziți un zgomot neobișnuit în timpul unei mișcări, cum ar fi o genuflexiune, și acesta este însoțit de durere, trebuie să mergeți la medic. Aceste simptome pot indica o problemă serioasă”, subliniază specialistul.

De ce amână pacienții vizita la medic

Potrivit dr. Codorean, pacienții români ajung adesea la ortoped după perioade îndelungate de suferință. „Unii pot neglija ruptura de menisc ani de zile. Durerea apare mai ales la mișcări de pivotare, dar nu toți pacienții o resimt la mersul normal. Cu toate acestea, o ruptură netratată poate duce la complicații grave.”

„Nu toate rupturile necesită operație”, spune dr. Codorean. „Depinde de vârsta pacientului, tipul rupturii și localizarea acesteia. Unele rupturi se pot vindeca singure dacă sunt în zone vascularizate, iar pacientul evită efortul. Totuși, pacienții tineri și activi ajung, de regulă, la operație, mai ales dacă ligamentele sunt afectate.”

Riscurile ignorării problemei

Pacienții care nu iau măsuri riscă să agraveze situația. „Sunt cazuri în care meniscul se luxează repetat, iar pacienții învață să-l deblocheze singuri. Această practică poate duce la distrugerea completă a meniscului, făcând imposibilă repararea. Genunchiul devine instabil, iar cartilajul se deteriorează, ceea ce deschide calea către artroză”, avertizează dr. Codorean.

Ion Bogdan Codorean a clarificat că operația nu înseamnă întotdeauna pierderea performanței fizice. „După o intervenție chirurgicală bine realizată, mulți pacienți revin la activități normale, uneori chiar mai bine decât înainte. Cu tehnologia avansată din 2026, recuperarea este mai rapidă și eficientă.”

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