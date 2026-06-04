Nicoleta Luciu a pus capăt zvonurilor despre divorțul de Zsolt Csergo, după ce a apărut live pe TikTok cu Lucian Viziru

Cei doi, care au jucat împreună în „Inimă de țigan”, celebrul serial de la Acasă TV care a cucerit toată România în urmă cu aproximativ 20 de ani, oferă inclusiv detalii despre viețile lor în clipurile de pe TikTok.

Și pentru că în ultimii ani s-a vorbit intens despre faptul că Nicoleta Luciu s-ar fi despărțit de Zsolt Csergo, fanii au fost curioși să afle dacă vedeta a divorțat sau nu.

Maria Andia, cântăreață care a apărut destul de des în anii trecuți în emisiuni precum „La Măruță” sau „Neatza cu Răzvan & Dani”, a vrut să afle direct de la Nicoleta Luciu dacă aceasta mai este într-o relație cu Zsolt Csergo.

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„Nicoleta, e adevărat că ai divorțat de soțul tău?”, a scris Maria Andia pe TikTok, în timp ce Nicoleta Luciu și Lucian Viziru erau live.

Fosta actriță din „Inimă de țigan” nu a stat prea mult pe gânduri și i-a răspuns direct cântăreței. „Nu, Maria”, a spus Nicoleta Luciu.

În urmă cu mai mulți ani, Nicoleta Luciu a decis să se retragă din viața publică și a plecat din București la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește alături de familia ei. Însă pentru că recent a început să apară din nou în emisiuni TV, în podcasturi sau în live-uri pe TikTok, lumea a bănuit că vedeta s-a despărțit de soțul ei.

Pentru a pune capăt acestor speculații, Nicoleta Luciu a spus în direct pe TikTok că nu a divorțat de Zsolt Csergo.