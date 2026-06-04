Conform unei investigații ample publicate de jurnaliștii publicației germane Schwäbische Zeitung, faptele au ieșit la iveală în urma unor plângeri succesive depuse de paciente și a unor suspiciuni ridicate de colegii de tură. Portretul schițat de anchetatori arată cum bărbatul și-a creat un sistem perfect prin care să își pună în aplicare fetișurile și pornirile bolnave, chiar sub paravanul uniformei albe.

Elementul central care scoate în evidență cinismul și cruzimea acestui asistent medical în vârstă de 37 de ani este modul în care își planifica programul de lucru. Jurnaliștii de la Schwäbische Zeitung subliniază un detaliu crucial: bărbatul insista să lucreze exclusiv în schimburile de noapte. El fusese transferat la departamentul central de urgență al Spitalului Albstädter în lunile iulie și august anul trecut, prin intermediul unei agenții de ocupare temporară a forței de muncă precum personal temporar de asistență medicală.

Alegerea nu era deloc întâmplătoare. Noaptea, dinamica din Unitatea de Primiri Urgențe se schimbă radical: personalul de gardă este redus numeric, coridoarele sunt pustii, iar controlul ierarhic este mult mai relaxat. În acest context, pacientele aduse de ambulanțe în stare gravă – fie din cauza unor traume fizice, a consumului de substanțe, fie complet sedate sau în stare de inconștiență – deveneau țintele ideale.

Profitând de faptul că victimele sale nu se puteau mișca, nu puteau striga după ajutor și nici nu își puteau aminti clar ce li s-a întâmplat, din cauza stării medicale sau a medicamentelor administrate, românul trecea la acțiune. Sub pretextul efectuării unor proceduri medicale de rutină, cum ar fi monitorizarea semnelor vitale, spălarea sau aranjarea lenjeriei, el comitea abuzuri sexuale înfiorătoare.

Procurorii germani vorbesc despre un comportament de prădător deghizat în salvator. Ancheta arată că asistentul medical român nu doar că încălca flagrant jurământul profesional și protocoalele stricte ale clinicii Zolleralb Klinikum din Albstadt, dar vâna în mod activ momentele de maximă vulnerabilitate ale pacientelor.

Anchetatorii germani adună în prezent mărturii de la personalul spitalului și analizează fișele medicale din nopțile în care românul a fost de gardă, existând temeri solide că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare decât cel raportat inițial, deoarece multe dintre femei au crezut inițial că atingerile au fost doar parte dintr-un vis sau din starea de delir provocată de boală.

Conducerea clinicii din Zollernalb a reacționat imediat ce suspiciunile au fost confirmate de primele cercetări ale poliției, asistentul român fiind suspendat de urgență și interzicându-i-se accesul în incinta unității medicale. Totuși, cazul a lăsat urme adânci în rândul comunității locale și a declanșat o dezbatere aprinsă în Germania cu privire la modul în care sunt monitorizate cadrele medicale în timpul schimburilor de noapte.

Potrivit acuzării, el a violat două paciente, după ce le-a sedat anterior, într-un caz prin perfuzie, în celălalt caz cu un somnifer. De asemenea, pe telefonul mobil al acuzatului au fost descoperite mai multe fotografii și videoclipuri pe care pot fi văzute părțile inferioare ale pacientelor dezbrăcate. Acuzația este agravată de viol, cu vătămări corporale periculoase și abuz sexual asupra bolnavilor și a celor care au nevoie de ajutor.

În timp ce inculpatul a mărturisit deja violurile în prima zi a procesului, el nu a comentat încă fotografiile și videoclipurile.

Pe 29 mai, la primul termen al procesului, inculpatul, care a fost arestat în România în noiembrie și extrădat în Germania pe 5 decembrie 2025, a fost dus în sala de judecată în lanțuri la glezne, a ținut în fața feței un ziar în timpul momentelor când era fotografiat de jurnaliștii prezenți în sală. El a prezentat o adeverință salarială care arăta că în timpul cât a lucrat la spital a câștigat 8.000 de euro net lunar.

„Mărturisesc complet faptele”, au fost primele cuvinte pe care atunci le-a citit avocatul românului, dintr-o declarație a acestuia destinată judecătorului. În declarație, el susține că a acționat spontan, n-a plănuit nimic și suferă acum din cauza izolării sociale. Și-a cerut iertare victimelor sale.

În declarație, a abordat și posibilele motive ale abuzurilor sale. Instanța nu ar trebui să considere acest lucru o scuză, pentru că nu există așa ceva, a subliniat el de mai multe ori. Viața sa într-un hotel și stresul profesional l-au condus la izolare socială și izolare profundă în ultimii trei ani. Ştia că ar fi trebuit să caute ajutor. Faptele sunt impardonabile, mai spune declarația.

Cazul acestui asistent român arată cum un singur individ cu un profil psihologic deformat poate distruge încrederea publicului în întregul sistem medical. Colegii de breaslă se declară consternați, subliniind că acțiunile românului reprezintă o pată de neșters pe imaginea miilor de asistenți medicali care își fac datoria cu onestitate și sacrificiu, inclusiv a numeroșilor români plecați în Germania care salvează vieți zilnic în mod onorabil.

Monstrul din spatele uniformei albe riscă acum ani grei de închisoare în Germania pentru abuz sexual asupra unor persoane incapabile de rezistență, iar procesul penal ce va urma este așteptat să scoată la iveală și alte detalii tulburătoare din nopțile de coșmar din clădirea spitalului german.

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