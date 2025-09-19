Adevărul este că locuințele nu doar că nu s-au ieftinit, ci au ajuns să fie semnificativ mai scumpe. Să luăm câteva exemple concrete din Capitală. În cartierul Militari încă mai găseai la începutul lui 2020 apartamente noi scoase la vânzare cu prețuri mai mici de 1.000 de euro/mp util, iar acum se vând cu aproape 1.500 de euro/mp util. În Drumul Taberei sau în zona Pallady prețurile au crescut în cazul locuințelor noi cu circa 40%, în timp ce în Berceni s-au majorat cu 22%, arată datele Imobiliare.ro.

Doar în ultimul an, prețul mediu solicitat pentru apartamentele aflate în blocuri noi a crescut cu 16% la nivelul Capitalei și s-a apropiat, pas cu pas, de pragul de 2.300 de euro/mp util. Iar astfel de situații pot fi văzute și în alte orașe mari din țară – în Brașov și în Timișoara cumpărătorii plătesc cu 11% mai mult pentru fiecare metru pătrat față de finele verii trecute, iar în Constanța cu 8% mai mult.

Majorarea cotei TVA de la 9%, respectiv de la 19%, la 21% a dat startul unei adevărate curse în rândul celor care își doreau să facă o achiziție imobiliară, iar în luna august mulți se așteptau ca interesul să dispară complet din piață și chiar să vedem scăderi ale prețurilor apartamentelor din blocuri noi sau aflate în construcție. O corecție a apărut, într-adevăr, la nivelul cererii, dar lucrurile nu au fost însă nici pe departe la fel de negre pe cât ar fi anticipat unii. Iar prețurile? Ei bine unii dezvoltatori au absorbit creșterea TVA, alții au venit cu oferte speciale și discounturi, dar per total tot s-a putut observa un mic avans, de la o lună la alta, în cele mai multe orașe mari.

„În luna august a existat interes. Este un semn extraordinar de bun pentru piața imobiliară. Dacă situația ar fi fost atât de dramatică, acesta ar fi pierit. Chiar dacă clientul are nevoie poate de o perioadă de acomodare până va ajunge să facă achiziția și să depășească toți factorii care de-a lungul timpului au reprezentat o problemă, cu siguranța piața se va adapta rapid”, a explicat Ramona Ganea, director de vânzări în cadrul agenției imobiliare SudRezidențial, activă în București și în zona metropolitană a Capitalei.

Cât despre discuțiile legate de o potențială scădere abruptă a prețurilor, aceasta spune că nu este pentru prima dată când un astfel de discurs se strecoară în rândul cumpărătorilor. „Auzim la un mare procent de clienți că vor scădea prețurile. Timpul ne-a dovedit că nu este așa. Dacă ne uităm în spate în ultimii 10 ani putem să ne facem o imagine foarte clară. Prețurile au continuat să crească. Creșterea nu a fost o speculă, ci o creștere firească, produsă de factori reali – prețurile materialelor de construcții, taxele crescute, facilitățile suspendate, nu doar TVA-ul redus eliminat”, a mai explicat Ramona Ganea în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul celui mai mare eveniment de real estate din România – Salonul Imobiliar București.

