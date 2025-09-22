Credite ipotecare mai mari, după creșterea TVA. La ce ne putem aștepta până la sfârșitul anului?

Primele efecte ale majorării TVA s-au văzut încă din august, când valoarea medie a unui credit ipotecar a crescut cu 5% în România, ajungând la aproape 83.000 de euro, potrivit datelor brokerilor rețelei Imobiliare.ro Finance bazate pe propriile intermedieri.

Cererea continuă să se mențină la un nivel bun, în ciuda scumpirilor înregistrate pe segmentul locuințelor noi, iar băncile vin în fața celor care își doresc să facă o achiziție cu oferte de dobândă fixă care sunt în continuare avantajoase, spun specialiștii.

“Vorbim de dobânzi fixe care pornesc de la 4,7%. Chiar dacă IRCC-ul, în momentul de față, este în valoare de 5,55%, iar din octombrie va urca la 6,06%, acest lucru nu îi afectează pe clienții care urmează să facă o achiziție”, a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul celui mai mare eveniment de real estate din România realizat alături de Imobiliare.ro – Salonul Imobiliar București.

Andrei Cazacu la Forumului Imobiliare.ro

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Românii au preferat în ultimul timp creditele cu dobândă fixă care le oferă o predictibilitate crescută pe 2 până la 5 ani, perioadă după care se trece la dobânda variabilă. Dobânda variabilă este influențată de fluctuațiile IRCC. Din 1 octombrie, IRCC va ajunge la nivelul record de 6,06%. Adăugând marja băncii, de 2%-3%, vom discuta despre dobânzi de 8%-9%.

Direcția inflației poate influența în următoarea perioadă inclusiv politicile băncilor, care devin mai prietenoase, în general, pe proiecții de inflație în scădere. Unele bănci au început deja să dea semnale de adaptare a strategiei locale, precum reducerea perioadei de dobândă fixă.

Specialiștii spun, însă, că evoluția pieței până la finele lui 2025 ar putea fi susținută inclusiv pe fondul sezonalității, în contextul în care ultimele 3-4 luni ale anului ajung să depășească media primei jumătăți din an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE