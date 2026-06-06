Cristian Boureanu a avut unul dintre cele mai lungi trasee din acest sezon. Acesta a rezistat nu mai puțin de 21 de săptămâni în condițiile dificile din Republica Dominicană, reușind să treacă peste numeroase probe și momente complicate.

Potrivit Cancan.ro, concurentul a beneficiat de un onorariu de 2.500 de euro pentru fiecare etapă parcursă în cadrul competiției. Având în vedere că a rămas în concurs timp de 21 de săptămâni, suma totală încasată se ridică la 52.500 de euro. Astfel că 2.500 de euro pentru fiecare dintre cele 21 de stagii petrecute în competiție înseamnă un total de 52.500 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY a început săptămâna finală din cel mai dur format de televiziune, Survivor. Din opt concurenți au mai rămas șase, iar pentru aceștia, totul este mai dur și mai surprinzător, în ultimele ediții!

Cristi Boureanu, fostul membru din tribul Faimoșilor, a fost cel care nu a reușit să ajungă la numărul de puncte necesar și flacăra i-a fost stinsă!

Trei foști Faimoși, Bianca Giurcanu, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, și trei foști Războinici, Bianca Stoica, Lucian Popa și Ramona Micu, sunt cei care pot scrie istorie în acest an! Fiecare dintre cei șase are un singur gând – calificarea în marea finală și de acolo lupta pentru trofeu și marele premiu de 100.000 de euro. Pentru cine se va stinge flacăra cu doar o zi înainte de ultimele provocări?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE