Iulia Vântur a făcut furori cu rochia verde mulată, cu decolteu generos, care i-a evidențiat silueta vizibil mai suplă. Vedeta a atras toate privirile și a primit nenumărate aprecieri pentru eleganța ei, dar și pentru că încă își menține aceeași siluetă de ani buni.

Iulia Vântur are o carieră de succes în India

De la o carieră solidă în televiziunea din România la statutul de artist apreciat în India, Iulia Vântur recunoaște că parcursul ei nu a fost deloc unul lipsit de obstacole. La 45 de ani, vedeta vorbește deschis despre provocările întâmpinate după mutarea la Bollywood și despre momentele de cumpănă care au pus-o la încercare.

Iulia Vântur spune că eforturile de a-și face un loc pe scena muzicală și cinematografică din India au venit la pachet cu multe sacrificii. Adaptarea la o altă mentalitate, la un alt stil de viață și la un ritm profesional intens nu a fost ușoară.

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„Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu. Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu!

Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori!”, a povestit ea, într-un interviu pentru viva.ro.

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