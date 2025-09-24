Dacă ești unul dintre cei peste 2,3 milioane de utilizatori care folosesc lunar George în România, poți să utilizezi complet gratuit serviciul care îți oferă cea mai rapidă și mai precisă estimare a valorii unei locuințe direct din aplicația ta de banking digital.

Clienții George pot face un număr nelimitat de evaluări prin prețExpert, fără a mai plăti costul de 5 euro+TVA/evaluare solicitat utilizatorilor serviciului, după primele cinci proprietăți analizate. Acest beneficiu vine direct în sprijinul celor care își doresc să devină proprietari și încearcă să identifice o locuință potrivită nevoilor lor.

Totodată, prețExpert de la Imobiliare.ro poate să-ți vină în ajutor și în cazul în care vrei să găsești un chiriaș și nu știi exact care sunt sumele practicate pe piața închirierilor pentru o locuință ca a ta, dar și dacă te gândești să te muți cu chirie și nu vrei să ai la final de lună costuri mai mari decât ar fi cazul.

“Instrumentul de evaluare a proprietăților imobiliare prețExpert este esențial pentru a aduce claritate și transparență în piață. Atât cumpărătorii, cât și vânzătorii au nevoie de un reper obiectiv atunci când iau decizii importante și ne bucurăm că alături de aplicația George de la BCR putem aduce acest instrument mai aproape de clienții uneia dintre cele mai mari bănci din România”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro – cea mai longevivă platformă imobiliară din România, cu 25 de ani de activitate și aproape 200.000 de anunțuri din întreaga țară.

“La BCR ne dorim ca fiecare client să ia decizii informate atunci când vine vorba de locuința sa. Integrarea prețExpert în George vine ca un pas firesc prin care aducem mai multă transparență și accesibilitate în piața imobiliară. Prin acest parteneriat, clienții noștri au la dispoziție, direct în aplicația lor de banking digital, un instrument rapid și obiectiv care îi ajută să înțeleagă valoarea reală a unei proprietăți și să facă alegeri mai sigure pentru viitorul lor financiar”, a declarat Mihai Sandu, Șef Departament Vânzări Digitale și Parteneri, în cadrul BCR.

George a devenit în ultimii șapte ani un partener de încredere în gestionarea zilnică a banilor, în platformă fiind dezvoltate peste 350 de funcționalități care o transformă într-un ecosistem complet de servicii.

Cum funcționează prețExpert?

Poți accesa serviciul prețExpert de la Imobiliare.ro direct din aplicația George, în secțiunea Magazin – Oferte parteneri. Folosind prețExpert afli rapid:

valoarea estimată a unei proprietăți

timpul estimat de vânzare și marja de negociere

chiria medie care poate fi solicitată pentru o proprietate.

Primești prin email un raport complet care include detalii extinse despre evaluare, un set de proprietăți comparabile din piață, dar și informații cu privire la contextul pieței imobiliare din zona ta. Ai astfel garanția că iei cea mai bună decizie, având în vedere faptul că Imobiliare.ro dispune de o bază de date extinsă la nivel național și se bucură de cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

