Imobiliare în Timișoara. Care sunt zonele ieftine, cât poți negocia prețul și ce chirie plătești pentru un apartament?

Diferențele semnificative în funcție de vechimea locuinței și de localizarea acesteia

Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare în Timișoara a ajuns, luna trecută, la 1.909 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Diferențele sunt semnificative pe plan local în funcție de vechimea locuinței și de localizarea acesteia. Apartamentele noi ies în piață cu prețuri ce depășesc 2.100 euro/mp util, în timp ce locuințele situate în blocuri vechi sunt considerate a fi unele dintre cele mai accesibile din marile orașe din România.

În zona Tipografilor sau în zona Bulevardului Cetății plătești peste 2.200 euro/mp util pentru un apartament, acestea fiind cele mai scumpe zone din Timișoara. La polul opus găsim cartiere precum Freidorf (1.545 euro/mp util), Fratelia (1.598 euro/mp util) sau Iosefin (1.627 euro/mp util) unde cumpărătorii plătesc cel mai puțin pentru a face o achiziție imobiliară.

Negocierea prețului este posibilă, dar marja practicată local este destul de limitată, ai exact de 3,7%. Apartamentele din Timișoara se vând, în medie, în 58 de zile, conform datelor Imobiliare.ro. Doar în București se găsesc cumpărători mai rapid, mai exact în 44 de zile.

Cât plătești chirie în Timișoara?

Chiria medie solicitată de proprietari pentru o garsonieră este de 260 euro/lună, iar pentru un apartament cu 2 camere este de 430 euro/lună. Desigur, sumele pot varia semnificativ în funcție de starea efectivă a locuinței și de poziționarea acesteia.

Cele mai ieftine zone din oraș sunt pentru chiriași Calea Șagului (380 euro/lună), Simon Bărnuțiu-Dorobanților (400 euro/lună) și Iosefin (400 euro/lună).

Scumpiri au putut fi observate pe plan local. În zona Calea Șagului, de exemplu, chiriile au crescut în ultimul an cu 3%, în timp ce în zona Lipovei, una dintre cele mai scumpe din oraș, majorările au fost chiar mai semnificative în același interval de timp, mai exact cu 16%.

