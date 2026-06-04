Nicholas Galitzine este He-Man în filmul „Stăpânii Universului”, din 5 iunie la cinema. Ca să arate convingător în rolul jucăriei lansate în anii ‘80, protagonistul a pus un număr impresionant de 20 de kilograme de masă musculară. În film mai apar actorii Jared Leto, Idris Elba și Camila Mendes, din serialul „Riverdale”.

Disney+ tocmai a lansat filmul „Hoppers”, una dintre cele mai lăudate animații ale anului. Adorat pentru umorul haotic și profunzimea emoțională caracteristice studioului Pixar, desenul animat explorează teme mature precum compasiunea, activismul ecologic și drepturile animalelor.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein sunt cap de afiș în comedia romantică „Iubire la birou”, din 5 iunie pe Netflix. Chimia dintre protagoniști a fost atât de convingătoare încât au apărut zvonuri că cei doi formează un cuplu și în viața reală, zvonuri pe care au fost nevoiți să le dezmintă chiar în timpul turneului de promovare.

„Scary Movie 6”, în cinematografe din 5 iunie, parodiază cu măiestrie cele mai populare filme de groază din ultimii ani. Frați Wayans s-au întors la cârma proiectului, iar Anna Faris și Regina Hall au reintrat în pielea spumoaselor Cindy și Brenda, protagonistele seriei de filme. Între anii 2000 și 2013, franciza „Scary Movie” a încasat aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial.

„Fjord”, filmul care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea premiu Palme dOr din carieră, va putea fi văzut luna aceasta într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. Biletele sunt disponibile online, iar proiecția unică va avea loc în data de 13 iunie. Mungiu a anunțat că premiera generală în cinematografe va avea loc cândva între octombrie 2026 și ianuarie 2027.