Conform Poliției Capitalei, coliziunea s-a produs în jurul orei 14.30, în zona stației Bd. Lacul Tei. „În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale”, se arată în comunicatul oficial.

Pentru a facilita intervenția și degajarea zonei, la fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și serviciilor specializate. În același timp, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersecția Șos. Ștefan cel Mare cu Str. Barbu Văcărescu până la Aeroportul Băneasa, pentru a asigura continuitatea transportului public.

Testele cu aparatul alcooltest efectuate asupra conducătorilor auto implicați, precum și asupra vatmanului tramvaiului au indicat rezultate negative în toate cele trei cazuri. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Deși circulația rutieră nu a fost afectată pe Strada Barbu Văcărescu, blocarea temporară a liniilor de tramvai a generat disconfort pentru călători. Până la finalizarea anchetei, autoritățile recomandă prudență maximă în trafic, mai ales în zonele cu linie de tramvai.

