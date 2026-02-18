„Nu este realist”

“Nu este un hype, piața nu este efervescentă în perioada aceasta, oamenii stau și analizează, crește perioada de tranzacționare, scade numărul tranzacțiilor, dar nu este nici apocalipsă. Cred că nu este realist să ne așteptăm că prețurile se vor prăbuși cu acele procente de două cifre pentru că în realitate piața este destul de sănătoasă și bine așezată”, a explicat Daniel Crainic într-un interviu din seria Imobiliare.ro Insights.

„Eu cred că astăzi piața imobiliară este una bună pentru oportunități. Prețurile nu cresc de la o săptămână la alta, ai timp să analizezi. Ai timp să ofertezi acolo unde ai prețul care îți convine și poate că vei găsi vânzătorul sau dezvoltatorul care îți va accepta oferta”, a adăugat el.

Din punctul său de vedere, nu putem discuta, în momentul de față, despre o criză pe piața imobiliară. În cazul în care ne vom confrunta, pe viitor, cu o criză la nivel macroeconomic, atunci, aceasta ar putea să impacteze, însă, inclusiv piața imobiliară.

Cât costă un apartament în România?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a ajuns, la nivel național, la 1.974 euro/mp util, după o creștere cu 14% în ultimul an. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, cumpărătorii plătesc chiar mai mult în marile orașe.

Cel mai scump oraș pentru cumpărători este Cluj-Napoca. Luna trecută, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare pe piața locală a ajuns la 3.254 euro/mp util. Următoarele locuri în clasament sunt ocupate de Brașov și de București, cu medii de 2.228 euro/mp util, respectiv de 2.214 euro/mp util.

Apartamentele se tranzacționează cel mai rapid în București și în Timișoara. Situația este complet diferită în Brașov și în Cluj-Napoca, cele mai scumpe orașe din țară. Prețurile se negociază cel mai puțin în Capitală, Constanța, respectiv în Iași și cel mai mult în Cluj-Napoca.

În urmă cu un an, durata de timp necesară identificării cumpărătorilor era mai restrânsă în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, dar cu câteva zile mai lungă în București și în Brașov. Singura excepție de la regulă este dată de piața rezidențială timișoreană care se menține constantă atât în privința duratei medii de tranzacționare, cât și a marjei de negociere.

