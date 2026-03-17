Care sunt prețurile medii ale apartamentelor în marile orașe

Indicele Imobiliare.ro arată că prețul mediu solicitat pentru apartamentele din România se apropie de 2.000 de euro/mp util. Cu toate acestea, există diferențe semnificative între orașe:

Cluj-Napoca : 3.272 euro/mp util

: 2.265 euro/mp util Brașov : 2.265 euro/mp util

: 2.236 euro/mp util București : 2.236 euro/mp util

: 2.150 euro/mp util Craiova : 2.150 euro/mp util

: 1.975 euro/mp util Constanța : 1.975 euro/mp util

: 1.968 euro/mp util Sibiu : 1.968 euro/mp util

: 1.946 euro/mp util Iași : 1.946 euro/mp util

: 1.909 euro/mp util Timișoara : 1.909 euro/mp util

: 1.809 euro/mp util Oradea : 1.809 euro/mp util

Ploiești: 1.355 euro/mp util

Cluj-Napoca se menține lider la nivel național, cu prețuri care depășesc cu mult media. În contrast, Ploieștiul oferă cele mai accesibile locuințe, cu un preț mediu de 1.355 euro/mp util.

Impactul taxelor asupra deciziilor de cumpărare

Taxele și impozitele au un impact semnificativ asupra intențiilor de achiziție. Aproximativ 33% dintre respondenți au amânat achiziția din cauza costurilor fiscale introduse în 2025, iar 40% consideră că impozitul pe proprietate influențează alegerea locuinței.

În concluzie, 2026 pare să fie anul în care cumpărătorii se orientează preponderent către locuințe vechi sau proprietăți situate la periferia marilor orașe, în încercarea de a obține prețuri mai avantajoase. Tendințele subliniază o adaptare la condițiile economice actuale, cu accent pe bugete optimizate și costuri reduse.

Locuințele vechi, soluția pentru bugete mai mici

Mai mult de 40% dintre români sunt interesați să achiziționeze locuințe vechi în 2026, conform unui sondaj realizat în februarie de platforma Imobiliare.ro. Studiul, desfășurat pe un eșantion de 450 de potențiali cumpărători din marile orașe și zonele limitrofe, subliniază o tendință clară: preferința pentru apartamente și case mai accesibile.

Conform datelor, locuințele vechi atrag cea mai mare parte a interesului, cu 44% dintre respondenți orientându-se către acestea. Acest tip de proprietate oferă avantajul unui preț mai mic, fiind o opțiune pentru cei care doresc să se încadreze în bugete modeste.

«Apartamentele vechi rămân atractive pentru români, mai ales în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară», afirmă reprezentanții Imobiliare.ro.

Locuințele noi, preferate cu unele condiții

Chiar dacă locuințele noi continuă să fie de interes, doar 37% dintre respondenți sunt interesați de proprietăți scoase la vânzare direct de către dezvoltatori sau proprietari. În schimb, 15% preferă imobilele finalizate în 2025, care permit mutarea imediată. Principalul avantaj al acestor locuințe constă în evitarea cotei de TVA de 21%, introdusă în vara anului trecut, ceea ce reduce semnificativ costul final.

Doar 4% dintre participanți au declarat că sunt interesați de locuințe aflate în construcție, semn că incertitudinea și timpul de așteptare reprezintă factori descurajatori.