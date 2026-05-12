Singurul scenariu politic pe care președintele îl exclude. Ce profil de premier se conturează

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie prooccidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul declaraţiilor de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, la finalul convorbirilor oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.

Scenariul alegerilor anticipate, exclus

Șeful statului a exclus categoric varianta alegerilor anticipate, argumentând că acest mecanism este unul complicat și fără precedent în istoria postdecembristă a țării.

„Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu”, a subliniat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki, susțin declarații de presă comune la finalul convorbirilor oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni, Foto: Libertatea

Varianta unui premier tehnocrat nu este exclusă de președinte

Președintele Nicușor Dan nu exclude varianta unui premier tehnocrat pentru deblocarea crizei politice. Digi 24 susține că pe lista scurtă a președintelui se află Radu Burnete și Șerban Matei.

Prima opțiune vehiculată este Radu Burnete, actual consilier prezidențial și fost director executiv al Confederației Concordia, în timp ce a doua variantă este Șerban Matei, expert BNR cu o vastă experiență în relația cu FMI și instituțiile financiare internaționale.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Libertatea.ro că nu se pune problema ca președintele să ia în calcul ca Radu Burnete să fie propus ca premier.

„Nu voi numi un premier care să nu aibă o majoritate în parlament”, a spus președintele anterior.

România nu va deraia de la linia prooccidentală

Preşedintele a mai spus că „nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie prooccidentală”.

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul e tehnocrat

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul este tehnocrat, a declarat, marți, președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași indiferent dacă este un premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern. Este decizia Biroului Politic Național foarte clară’, a precizat Abrudean.

România poate pierde miliarde de euro, dacă nu va avea un guvern până la sfârșitul lunii

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat necesitatea urgentă a formării unui nou guvern până la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, avertizând asupra riscului pierderii miliardelor de euro din fondurile PNRR.

„Eu cred că până la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, trebuie să avem un guvern, fiindcă sunt nişte obligaţii asumate de statul român, privind PNRR-ul, jaloanele, reformele care trebuie făcute, altfel pierdem miliarde de euro. Doar la Codul urbanistic avem un miliard”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

