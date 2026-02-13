Răspunsul, pe scurt, este da, cât timp îți faci bine temele înainte. Oferta scade constant și a ajuns să fie cu aproape 50% mai mică față de perioada 2021-2022, anii în care cumpărătorii aveau de ales din cel mai mare număr de locuințe disponibil local. Cele mai căutate proprietăți sunt pe piața rezidențială clujeană apartamentele noi. În medie, trei potențiali cumpărători își arată interesul pentru fiecare astfel de locuință scoasă la vânzare.

Dacă vrei faci o investiție într-un apartament cu 2 camere, trebuie să ai un buget de circa 150.000 euro. În cazul în care te gândești să închiriezi locuința pe termen lung, la o chirie lunară de 590 euro, poți să obții un randament brut de 4,7%.

Desigur, pot exista diferențe în randamente în funcție de zonă. Cel mai mare randament brut poate fi obținut la închirierea pe termen lung în cazul apartamentelor din Sopor (4,67%), respectiv din Mănăștur (4,49%), potrivit datelor Imobiliare.ro prezentate în emisiunea “Întreabă expertul”.

În cea mai ieftină zonă din oraș, Someșeni, o astfel de investiție poate să-ți aducă un randament brut de 4,1%.

Dacă ești interesat mai degrabă de un apartament poziționat central, atunci poate că ar fi bine să optezi pentru închirierea sa ulterioară în regim hotelier. Un apartament cu 2 camere în centrul orașului Cluj-Napoca poate fi cumpărat cu aproximativ 200.980 euro și închiriat în regim hotelier cu 80 euro/noapte. La un grad de ocupare de 40% pe an, poți obține un randament brut de 5,8%. Închirierea pe termen lung poate să-ți aducă, în schimb, un randament brut de 4,07%, potrivit calculelor Imobiliare.ro.

