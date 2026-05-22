Pe 5 mai, Guvernul a anunțat că după semnarea acordului de împrumut de către Comisia Europeană, documentul va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

Libertatea a discutat vineri, 22 mai, cu mai mulți parlamentari, membri ai Comisiilor de Apărare. Aceștia au precizat sub protecția anonimatului, că deocamdată, aprobarea acordului nu apare pe ordinea de zi în zilele următoare deși termenul limită până la care trebuie semnate contractele de achiziții și construire de muniție și arme prin SAFE este 31 mai.

De asemenea, solicitat de Libertatea, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu a răspuns la întrebarea când va aproba Parlamentul acordul de finanțare a României prin SAFE.

Surse apropiate negocierilor au precizat că parlamentarii ar putea vota totuși acordul de împrumut pentru cele aproape 17 miliarde de euro în prima parte a săptămânii viitoare, urmând ca în partea a doua, Ministerul Apărării, cel de Interne și celelalte instituții care vor semna contracte pentru noi dotări să parafeze înțelegerile cu marile companii.

Potrivit Regulamentului SAFE, Comisia Europeană va trimite României sumele necesare cumpărării și/sau producerii de arme și muniții în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării.

Comisia Europeană va aloca inițial, o prefinanțare de 15% din împrumut (aproximativ 2,5 miliarde de euro), după intrarea în vigoare a acordului de împrumut.

Implementarea SAFE va fi supervizată ca și în etapele pregătitoare, de Cancelaria Prim-Ministrului.

De noi investiții prin SAFE vor beneficia toate instituțiile din istemul de apărare și ordine publică.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) va avea la dispoziție peste 8 miliarde de euro din cele 16,7 miliarde.

Cea mai mare sumă pe care MApN o va aloca unui grup de firme este pentru mașini de luptă blindate ale Infanteriei, nave pentru Forțele Navale, baterii antiaeriene, muniție și tunuri. Dacă negocierile purtate până acum se vor încheia conform planurilor anunțate până acum de autoritățile române, concernul german Rheinmetall ar urma să semneze contracte cu MapN în valoare de 6,7 miliarde de euro.

Solicitat de Libertatea să comenteze întârzierile legate de SAFE – ul românesc, un purtător de cuvânt al Rheinmetall a declarat că în prezent „purtăm discuții cu guvernul român cu privire la diverse proiecte legate de programul SAFE”.