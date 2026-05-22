Înființat în 1866, în același an cu Academia Română, Colegiul Național „I.C. Brătianu” din Pitești a dat de-a lungul anilor numeroși absolvenți ce au ajuns personalități de prim rang, printre aceștia numărându-se fostul prim-ministru Armand Călinescu, matematicianul și poetul Dan Barbilian, pictorul Costin Petrescu, fostul președinte Emil Constantinescu, neuropsihiatrul Dumitru Constantin Dulcan, poetul Ion Minulescu, dar și Ciprian Manolescu – singurul elev din lume premiat de trei ori consecutiv cu medalia de aur cu punctaj maxim la olimpiada internațională de matematică.

Pe parcursul conferinței susținute la Pitești, preotul Constantin Necula, profesor universitar și prodecan al Facultății de Teologie din Sibiu, a vorbit, printre altele, despre ce consideră el a fi problemele sistemului de educație din România sau despre interferența politicului în învățământ.

Vorbind despre copilărie și despre pasiunea pentru lectură, Constantin Necula a împărtășit o amintire despre profesoara sa de română din clasa a V-a, care l-a învățat nu să citească cărți, ci autori. „Când am văzut-o pe doamna profesoară acasă spălând vasele, am început să plâng. Eu credeam că sfinții nu spală vasele”, a relatat preotul. Profesorul a mai povestit și cum era „sancționat” în copilărie: „Ca să mă pedepsească, mama mă oprea de la citit”.

Necula a vorbit cu umor și despre un examen major din adolescență: „M-am dus să dau admitere la ASE București și am picat cu brio. Închipuiți-vă ce lepră de parlamentar aș fi fost astăzi”.

În 1994, Constantin Necula a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

„Cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost când am început să învăț pentru Teologie”, a declarat Constantin Necula.

Profesorul a criticat copiatul: „Toți cei care fac plagiate sunt penibili. Ori ești inteligent ori ești prost”, apoi a făcut o radiografie a sistemului educațional actual din România.

„E clar că școala nu mai e nimic din ceea ce credeam noi că este. Diferența dintre fomist și fomalău e de partid. Am ajuns să transformăm școala într-un apendice politic. Raiul școlii s-a transformat într-un vai. Școala a devenit parcarea tuturor neputincioșilor”, a spus preotul în fața audienței, adăugând, cu referire la politicieni: „Dacă nopțile nu ar fi petrecute de mulți la băute, ci la citit, țara noastră ar fi Imperiul Roman”.

Profesorul a îndemnat la calm, în ceea ce se transformă într-o lume tot mai agitată: „Luați-o mai ușor. Despacito. Nu mai folosiți cuvintele pentru a vă urî!”,.

La final, acesta a făcut un apel către profesori: „Nu aveți ce căuta la catedră dacă nu ascultați rugăciunea mea: „Bucurați-vă!”.