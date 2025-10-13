Orașele cu cele mai scumpe apartamente

Cel mai scump oraş din România este Cluj-Napoca, cu 3.150 de euro pe metru pătrat, iar pe locurile următoare în acest clasament se află Braşov, cu 2223 euro/mp şi Bucureşti, cu 2129 euro/mp, a precizat Dan Puică la evenimentul „Oraşul meu – Acasă şi la birou”, ajuns la ediţia a IV-a”, organizat de News.ro.

„Cluj-Napoca se vede ca fiind în continuare oraşul cel mai scump cu 3.150 de euro pe metru pătrat, urmând Braşov 2.200 (euro) şi Bucureşti 2.100 (euro)”, a precizat CEO-ul Imobiliare.ro.

Urmează Craiova cu 2.070 euro/mp, Constanța cu 1.917 euro/mp, Sibiu cu 1.908 euro/mp, Iași cu 1.888 euro/mp, Timișoara cu 1.845 euro/mp sau Oradea cu 1.825 euro/mp, potrivit indicelui Imobiliare.ro, pentru luna septembrie.

75% dintr-un metru pătrat, cumpărat cu salariul dintr-o lună

El a adăugat că în București se observă și o creștere a salariului mediu și subliniază că Bucureștiul este unul dintre puținele orașe din Europa „în care poţi să-ţi cumperi 75% dintr-un metru pătrat cu salariul dintr-o lună”

„Ce mă bucură pe mine când mă uit la acest indicator? Vorbeam cu colegii de la E-Jobs, E-Jobs o altă companie din grupul nostru şi îmi spuneau că mai nou salariul mediu în Bucureşti a ajuns undeva aproape de 1.300 de euro pe lună, după anumite păreri chiar la 1.400 de euro pe lună. Dacă ne uităm la nivelul acesta de preţ pe metru pătrat de 2.000, raportat la un salariu mediu net de 1.300-1.400 de euro pe lună cred că putem să concluzionăm că putem să creştem sustenabil în continuare, deoarece nu sunt foarte multe oraşe din Europa în care poţi să-ţi cumperi 75% dintr-un metru pătrat cu salariul dintr-o lună”, a mai adăugat Dan Puică.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Românii se așteaptă ca prețurile locuințelor să crească și în 2026

Doi din trei cumpărători români anticipează creșteri de preț semnificative la locuințe în următorul an. Numărul celor care încă mai așteaptă o prăbușire a prețurilor în sectorul imobiliar a scăzut dramatic.

„Dacă în 2024, 48% dintre utilizatorii pe care noi i-am intervievat spuneau că preţurile vor creşte între 5 şi 10%, întrebarea recentă, pusă chiar acum o lună, ne arată că 65% dintre cei care au răspuns cred că preţurile vor creşte, chiar peste 10%. Aşteptările cetăţenilor din România sunt ca preţurile de la imobiliare să crească şi procentul celor care se aşteaptă să scadă este şi mai mic, deci cumva coerent răspunsul, 17% se aşteaptă ca preţurile să scadă”, a explicat Dan Puică.

Cel mai căutat tip de proprietate

Apartamentele de două camere construite după anul 2000 sunt cele mai căutate de cumpărători.

„Există un segment de clienţi foarte interesat de apartamentele de două camere construite după anul 2000. Acest tip de proprietate are cel mai mare număr de interese manifestate pe tip de proprietate. (…) A scăzut încrederea şi disponibilitatea de achiziţiona o locuinţă la stadiul de proiect, a scăzut de la un an la altul încrederea în dezvoltatori imobiliari, cel puţin în rândul cumpărătorilor”, a mai transmis Dan Puică.

Specialiștii în imobiliare avertizează că percepția privind creșterea prețurilor apartamentelor în 2026 este una realistă.

„Eu aş paria în continuare pe piaţa imobiliară din România în sensul că eu cred că va creşte. Numărul de tranzacţii va fi în creştere atât datorită numărului de unităţi vândute, cât şi datorită preţului. Doar că întrebarea nu este dacă va creşte, va creşte, ci cum va creşte. Va creşte asigurând o calitate a locuirii mai bună decât avem în momentul acesta?”, a afirmat Dan Puică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE