42 de milioane de euro pentru regiunea Centru

Investițiile vizează modernizarea serviciilor publice, reducerea birocrației și creșterea accesului cetățenilor la soluții digitale integrate, într-un proces amplu de transformare administrativă la nivel regional. 

La nivelul Regiunii Centru, care cuprinde județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna, bugetul prevăzut pentru apelul „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale” este de aproximativ 218 milioane de lei (circa 42 de milioane de euro). 

Până la data de 4 mai 2026, au fost depuse 135 de proiecte, cu o valoare totală de 278,5 milioane de lei și o valoare solicitată (FEDR și bugetul de stat) de 266,8 milioane de lei. Nivelul de acoperire este, astfel, de 117%, cererea depășind bugetul disponibil. 

Au fost aprobate, până la aceeași dată, 56 de proiecte cu o valoare solicitată de 126,5 milioane de lei (24 de milioane de euro). Dintre acestea, 24 de proiecte (51,8 milioane de lei – 9,8 milioane de euro) au fost contractate, iar alte 48 de proiecte (77,3 milioane de lei – 14,7 milioane de euro) sunt în perioada de contractare. De asemenea, au fost respinse un număr de șapte proiecte cu o valoare solicitată de 11 milioane de lei. La un an de la închiderea apelului (februarie 2025) a fost contractat 24% din bugetul alocat.

Soluții smart-city și e-government

Printre ultimele contracte semnate, se referă la soluții digitale ce vor fi dezvoltate în două municipii, trei orașe și 12 comune din județul Harghita, cu o valoare totală de 13,8 milioane de lei (2,6 milioane de euro). În total, vor beneficia de aceste fonduri europene o populație de circa 98.000 de locuitori, reprezentând aproape 25% din populația totală a județului Harghita (291.950 de locuitori, potrivit ultimului recensământ).

Astfel, municipiile Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni (47.000 de locuitori), vor implementa în parteneriat, în perioada aprilie 2026 – august 2027 proiectul „Soluții digitale și CityApp”, cu o valoare totală de 2,5 milioane de lei, din care 2 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). 

Proiectul vizează dezvoltarea unor soluții smart-city și e-government, precum raportarea digitală a problemelor urbane, bugetarea participativă, digitalizarea serviciilor sociale și utilizarea inteligenței artificiale în interacțiunea cu cetățenii. 

Printre soluțiile dezvoltate se numără: un sistem de raportare a problemelor urbane, platformă de management al parcărilor, dashboard pentru monitorizarea calității mediului, bugetare participativă, chatbot bazat pe inteligență artificială, soluție de e-government și arhivare digitală pentru Direcția de Asistență Socială.

În zona urbană, orașele Cristuru Secuiesc, alături de Vlăhița și Băile Tușnad (16.600 de locuitori), vor derula în perioada aprilie 2026 – aprilie 2027 un proiect comun de digitalizare a administrației publice, în valoare totală de 2,5 milioane de lei, din care 1,98 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Proiectul, intitulat „Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică a UAT Cristuru Secuiesc, în parteneriat cu orașele Vlăhița și Băile Tușnad”, vizează automatizarea proceselor administrative, îmbunătățirea colaborării între instituții și facilitarea accesului cetățenilor la servicii publice moderne și eficiente. 

Instituțiile doresc automatizarea proceselor administrative

Proiectul are un impact direct asupra a peste 6.900 de utilizatori unici din populația celor trei orașe adresându-se atât nevoilor cetățenilor, cât și ale companiilor și administrațiilor locale.

Chatboot-uri AI în sate și comune

În mediul rural, procesul de digitalizare este susținut prin mai multe parteneriate între următoarele administrații locale, cu o populație totală de 34.500 de locuitori:

    • Comuna Lupeni implementează proiectul „Creșterea gradului de digitalizare în beneficiul cetățenilor”, cu o valoare totală de 381.440 de lei, din care 286.180 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor publice digitale și creșterea interoperabilității acestora, pentru a îmbunătăți interacțiunea administrației cu cetățenii și mediul economic. 

Elementul central îl reprezintă dezvoltarea, testarea și pilotarea soluției inovatoare „Funcționar Virtual” – un asistent digital bazat pe inteligență artificială, capabil să ofere răspunsuri automate, să faciliteze accesul la servicii publice și să reducă birocrația. Soluția va integra funcționalități precum gestionarea digitală a documentelor, eliberarea actelor în format electronic, utilizarea semnăturii electronice și interoperabilitatea cu alte sisteme locale și naționale, contribuind la creșterea transparenței și eficienței administrației publice locale

    • Comuna Zetea și comuna Dealu implementează, în perioada martie 2026 – iulie 2027, proiectul „Digitalizarea serviciilor publice și realizarea unor măsuri de e-guvernare în comunele Zetea și Dealu”, în valoare de 1,8 milioane de lei. Acesta urmărește digitalizarea serviciilor publice, creșterea transparenței și încurajarea participării cetățenilor la procesul decizional. Se vor crea, printre altele, un portal pentru cetățeni și companii, un sistem de comunicare între cetățeni și administrații, un chatbot bazat pe inteligență artificială.

    • În același interval, comunele Mugeni și Feliceni dezvoltă proiectul „Dezvoltarea digitală în cadrul parteneriatului între Comuna Mugeni și Comuna Feliceni”, cu o valoare de 1,46 de milioane de lei. Inițiativa include portaluri online, un chatbot bazat pe inteligență artificială și soluții de analiză a datelor pentru administrația locală.

    • Un alt proiect important, „DigitalConnect – Primăriile Avrămești, Săcel și Secuieni”, se desfășoară în perioada aprilie 2026 – aprilie 2027 și are o valoare de 2,5 milioane de lei. Acesta își propune testarea interoperabilității între instituții, introducerea identității digitale și trecerea la servicii complet digitalizate, fără utilizarea hârtiei.

    • Comunele Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mihăileni și Păuleni Ciuc derulează, până în luna iunie 2027, proiectul „Servicii publice digitalizate: soluții inovatoare pentru comunități inteligente”, care are o valoare aproximativă tot de 2,5 milioane de lei. Și acest proiect vizează dezvoltarea unei infrastructuri digitale integrate, menită să sprijine furnizarea unor servicii publice inteligente, eficiente și sustenabile. Vor fi implementate soluții privind acces rapid la servicii publice pentru cetățeni prin web și aplicație mobilă, un canal de comunicare între cetățeni și primărie, accesibil online, asistență prin Chatbot AI.

Digitalizarea completă a proceselor administrative

Toate proiectele de digitalizare au ca obiectiv comun transformarea administrațiilor publice locale din județul Harghita folosind sisteme digitale moderne, interconectate și eficiente, capabile să ofere servicii rapide, transparente și accesibile cetățenilor și mediului de afaceri. 

„Prin finanțarea asigurată de ADR Centru, în cadrul PR Centru, aceste proiecte generează un impact real la nivel local și regional. Ele nu doar modernizează administrația, ci contribuie la coeziunea teritorială, facilitând accesul egal al cetățenilor la servicii publice digitale, indiferent de localitate. Prin aceste investiții și județul Harghita se consolidează ca un exemplu regional de bune practici privind digitalizarea administrației publice, cu accent pe interoperabilitate, inovație și servicii centrate pe cetățean”, afirmă Simion Crețu, director general ADR Centru. 

Investițiile sunt preconizate să determine digitalizarea completă a proceselor administrative, reducerea birocrației și creșterea transparenței instituționale. 

„Cetățenii vor avea acces mai rapid la servicii publice, iar administrațiile vor beneficia de instrumente moderne de gestionare a datelor și de luare a deciziilor. Proiectele se adresează în mod direct cetățenilor, mediului de afaceri și angajaților din administrațiile publice locale, care vor utiliza noile platforme digitale pentru acces rapid la servicii, reducerea timpilor de interacțiune și creșterea transparenței administrative. 

În mod indirect, beneficiile se extind asupra întregii comunități locale și regionale, prin îmbunătățirea calității serviciilor publice, reducerea birocrației, creșterea eficienței instituționale și promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă și digitalizată”, susțin reprezentanții ADR Centru. Proiecte similare au fost semnate sau sunt în curs de contractare și în celelalte șase județe ale Regiunii Centru.

