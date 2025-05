„Avem ansambluri care încep cu prețuri de la 80.000 euro, dacă vorbim de zona Pipera-Tunari, până la proiecte la care avem prețuri de 400.000-500.000 euro și, inclusiv aici, la târg, ne-am mirat, dar am găsit investitori care doresc de diferite bugete și de la cele mai mici la cele mai mari”, a spus Vlad Musteață.

CEO-ul North Bucharest Investments a explicat apoi motivele pentru care zona de nord a Bucureștiului se dezvoltă atât de mult și ce fac dezvoltatorii imobiliari ca interesul cumpărătorilor să fie atât de mare în această zonă a Capitalei.

„Probabil una din ancore ar fi școlile străine care sunt în zonă, centrul de afaceri din zona Promenada, mall-urile din zona de nord, zona de Horeca, de restaurante, care asigură un lifestyle mai ridicat decât restul Bucureștiului. Avem o prezență foarte mare de expați”, a spus acesta.

Vlad Musteață spune că prețurile din zonă au crescut cu cel puțin 15%.

„Pot să confirm că, la toți dezvoltatori notorii cu care noi lucrăm, prețurile au urcat cu minim 15%, ceea ce asigură un randament destul de bun pentru investitorii pe care îi avem. Imobiliarele, mai ales finalizate într-o zonă bună, mereu au constituit instrumentul de protejare a investițiilor”, a precizat CEO-ul.

CEO-ul North Bucharest Investments a explicat și care este randamentul anual pentru apartamentele cumpărate și apoi închiriate.

„Avem două tipuri de clienți. Avem cumva un pic mai profesioniști, care deja au o experiență, care investesc foarte mult pentru revânzare. Adică e o investiție pe un an, un an jumate, maxim doi. De obicei vorbim de un randament de 20% la banii investiți, ceea ce nu e rău. Această tendință se confirmă prin lipsa noilor autorizații de construcție, adică nu prea se lansează, din păcate, proiecte. Am avut un boom de proiecte lansate cu 2 ani în urmă, ultimul, ultimele șase luni, ultimele nouă luni. (…) La fel, dacă vorbim de Pipera, Voluntari, Tunari, numărul autorizațiilor a scăzut. Avem tot mai puține lansări de proiecte, ceea ce pentru mulți invesnvestitori, inclusiv long term, care vor să țină un apartament, să-l închirieze cu un randament de 7-8%, e destul de bun la media europeană. Dar cel mai important factor, pe lângă închiriere, ar fi și aprecierea acestor apartamente, cu un 10-12% anual”, a mai spus el.

CEO-ul North Bucharest Investments a avut și un mesaj de transmis pentru cei care sunt interesați să facă o achiziție.

„Aș recomanda să cumpere acolo unde nu se construiește foarte mult, în zonele în care nu avem abundență de ansambluri noi, pentru că, în următorii 5 ani, aceste blocuri sau aceste ansambluri se vor aprecia cel mai mult”, a mai precizat Vlad Musteață.

