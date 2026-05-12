Invitații au oferit daruri consistente la nunta Andreei Bălan

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat într-o locație exclusivistă, unde au fost prezenți aproximativ 250 de invitați.

Artista a pregătit o nuntă amplă, cu decoruri spectaculoase, muzică live și mai multe schimbări de ținute pe parcursul serii. Potrivit informațiilor apărute, Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă realizate de designeri diferiți.

Pe scenă au urcat mai mulți artiști cunoscuți, printre care 3 Sud Est, Luis Gabriel și Viorica și Ioniță de la Clejani, alături de trupa The Colours, Flick și nea Mărin.

Conform informațiilor publicate de cancan.ro, invitații au lăsat în plic sume cuprinse între 400 și 1.000 de euro de persoană, în funcție de relația apropiată cu mirii. În cazul rudelor apropiate, sumele ar fi ajuns și la 2.000 de euro.

Ce preparate au avut invitații în meniu

Meniul pregătit pentru invitați a inclus atât preparate internaționale, cât și mâncăruri tradiționale. La aperitiv au fost servite preparate precum carpaccio de vită cu pesto, cracker cu ton nicoise, tartă cu vitello tonnato, foie gras cu chutney de ceapă, burrata cu spumă de avocado și trufe negre, mini caprese și mix de măsline.

Din meniu nu a lipsit nici peștele, invitații primind cod negru de Alaska cu sos miso și orez sălbatic condimentat cu togarashi.

Andreea Bălan și Victor Cornea au inclus și preparate tradiționale, precum sarmale cu mămăliguță, smântână și ardei iute. Pentru felul principal, invitații au avut antricot de vită cu broccoli gratinat, piure de cartofi cu trufe și sos de piper cu muguri de pin.

Unul dintre momentele surpriză ale serii a fost zona de live cooking, unde invitații au putut servi burgeri de vită cu cheddar și bacon crocant. La capitolul băuturi, meniul a inclus cocktailuri, mocktailuri, shoturi, long drinks, băuturi răcoritoare și mai multe sortimente de vinuri.

Cadourile emoționante primite înainte de nuntă

Cu o zi înainte de ceremonie, Andreea Bălan și Victor Cornea au primit mai multe surprize din partea familiei sportivului. Sora lui Victor Cornea le-a oferit cadouri speciale, iar unul dintre momentele emoționante a fost scrisoarea scrisă de mână de părinții jucătorului de tenis. Mesajul i-a emoționat pe cei doi miri, iar Victor Cornea nu și-a putut ascunde lacrimile.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea pe care cântăreața și sportivul au primit-o de la părinții acestuia.

Andreea Bălan a publicat și imagini cu un corset alb decorat cu trandafiri, primit din partea cumnatei sale. Pe piesa vestimentară era brodat mesajul „scrie-mi dragostea ta”, realizat cu fir auriu.

