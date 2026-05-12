Clipul, care strânsese un milion de vizualizări și stârnise controverse în online, nu mai poate fi accesat, fără vreo explicație oficială din partea echipei Alexandrei Căpitănescu.

„Videoclipul a fost eliminat deoarece încalcă politica YouTube privind spamul, practicile înșelătoare și escrocheriile”, se arată în momentul în care fanii încearcă să acceseze videoclipul.

Internauții au început deja să speculeze: a fost șters din cauza reacțiilor negative, a unei probleme de report sau urmează o relansare-surpriză?

Momentul este cu atât mai tensionat cu cât totul se întâmplă chiar înainte de apariția artistei pe scena Eurovision Song Contest 2026. Rețelele sociale au explodat în câteva minute, iar hashtag-urile legate de Alexandra Căpitănescu au început să circule masiv printre fanii concursului.

Până acum, artista nu a comentat dispariția videoclipului, însă misterul din jurul piesei „Choke Me” pare să alimenteze și mai mult interesul publicului.

Contactați de Libertatea, reprezentanții cântăreței nu au oferit nicio reacție oficială până la publicarea materialului.

