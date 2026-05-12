Informarea meteo ANM de răcire accentuată, lapoviță și ninsoare pe crestele montane este valabilă în perioada 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10.

Informare meteo ANM de vreme rece și lapoviță

„Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare”, spun meteorologii.

În prognoza meteo pentru intervalul 11 mai – 7 iunie 2026, emisă astăzi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), se arată că vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în această săptămână, apoi temperaturile vor începe să crească.

Un cod galben de vijelii, grindină și descărcări electrice este emis pentru intervalul 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte.

„Vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50-60 km/h și izolat de 70-90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp”, mai anunță ANM.

Un alt cod galben intră în vigoare diseară. Meteorologii anunță vânt puternic, în perioada 12 mai, ora 22 – 13 mai, ora 10.

Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de 80 km/h.

Încă un cod galben de vânt acoperă și cealaltă parte a țării, respectiv Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei.

În intervalul 13 mai, ora 10 – 13 mai, ora 22, este valabil codul de vânt intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de 80 km/h.

Cum va fi vremea în București, marți, 12 mai 2026

Vremea va fi în general instabilă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50-70 km/h) și grindină.

Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, iar spre dimineață vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10-12 grade.

Cum va fi vremea în București, miercuri, 13 mai 2026

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8-9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 50-60 km/h.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE