„Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică București au efectuat o verificare, în limita competențelor, la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu – Maternitatea Polizu din Capitală, în contextul cazului privind nou-născutul prematur decedat.

În cadrul verificărilor au fost analizate foile de observație clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar și documentele care atestă efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor nosocomiale (IAAM), precum și Protocolul de screening al pacientului.

În urma verificărilor, inspectorii sanitari NU au constatat neconformități privind condițiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia.

Totodată, a fost verificată și foaia de observație clinică (FOCG) mamă-nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei.

Mai mult, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical”, a transmis Direcția de Sănătate Publică.

Reamintim faptul că o anchetă penală pentru moarte suspectă a fost declanșată la Maternitatea Polizu din București, după ce un nou-născut a decedat în condiții revoltătoare în martie 2026. Părinții acuză cadrele medicale de neglijență, iar avocatul familiei, Adrian Cuculis, a lansat o declarație șocantă, afirmând că bebelușul ar fi fost „lăsat să putrezească”.

Bebelușul s-a născut prematur în ianuarie 2026, la șase luni și o săptămână. Starea sa s-ar fi degradat grav în spital. Familia susține că micuțul ar fi contractat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării. Mai multe poze care surprind ultimele zile de suferință ale nou-născutului, descrise de părinți ca fiind de-a dreptul șocante, au fost atașate plângerilor înaintate autorităților. Bebelușul a murit pe 17 martie.

Adrian Cuculis, avocatul familiei, reclamă deficiențe majore în gestionarea actului medical. „Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în Maternitatea Polizu. După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață”, a spus Adrian Cuculis.

Echipa Libertatea a luat legătura și cu managerul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC) Alessandrescu-Rusescu (Maternitatea Polizu), conf. dr. Toader Daniela Oana, care a confirmat existența unei cercetări în cazul bebelușului.

Aceasta nu a putut oferi mai multe detalii despre moartea copilului, susținând: „Există o cercetare în cauză, iar pe parcursul ei nu putem furniza nicio informație”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE