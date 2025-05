Norm nu mai vine la bar. George Wendt a murit la 76 de ani

George Wendt, actorul american cunoscut din serialul „Cheers”, a murit la vârsta de 76 de ani. A fost găsit fără suflare, acasă, unde a murit liniștit în somn, potrivit purtătoarei de cuvânt a familiei, Melissa Nathan. Nu a fost anunțată cauza morții.

„George era un om de familie iubitor, un prieten iubit și confident pentru toți cei suficient de norocoși să-l fi cunoscut”, a declarat un reprezentant al familiei într-un comunicat, scrie The Hollywood Reporter.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Sunt devastat să aud că Georgie nu mai este printre noi. Le transmit toată dragostea mea Bernadettei și copiilor. Îmi va lua mult timp să mă obișnuiesc cu asta. Te iubesc, Georgie”, a declarat Ted Danson, unul dintre colegii săi din Cheers

Cine era George Wendt

Născut în Chicago și crescut în South Side, Wendt și-a început cariera în anii 1970 cu Second City, faimoasa trupă de comedie improvizațională din orașul său natal.

Recomandări Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape”

După șase ani în Second City, Wendt a lucrat în filmele din 1980 „ My Bodyguard” și „Somewhere in Time” și a jucat rolul unui exterminator într-un episod din 1981 din „Taxi” , scris de Glen și Les Charles și regizat de James Burrows, cei trei viitori creatori ai serialului „Cheers” .

Mai târziu, a apărut la Saturday Night Live în rolul lui Bob Swerski, unul dintre „superfanii” care s-au adunat la restaurantul antrenorului Mike Ditka din Windy City pentru a urmări „Da Bears”.

Wendt a apărut în filme precum Dreamscape (1984), House (1985), Fletch (1985), Gung Ho (1986), Plains Clothes (1987), Never Say Die (1988), Guilty by Suspicion (1991), Forever Young (1992) și Spice World (1997).

De asemenea, l-a interpretat pe tatăl morocănos căruia îi place muzica tare în videoclipul muzical „Black or White” al lui Michael Jackson din 1991, regizat de Jon Landis.

Cheers, barul care l-a făcut nemuritor

Wendt a devenit celebru pentru rolul lui Norm Peterson, clientul fidel care stătea zilnic la bar în Cheers, un pub fictiv din Boston. Serialul a fost un fenomen între 1982 și 1993, iar rolul lui i-a adus șase nominalizări la premiile Emmy.

Recomandări O rețea de interlopi români ar fi comandat furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Un club interzis de motocicliști ar fi implicat

Rest in power George Wendt. One of the greatest character actors of our generation.



A compilation of Norm replies in his honor. pic.twitter.com/B21oWtg3ur — Danny Deraney (@DannyDeraney) May 20, 2025

„Trebuia să arăt ca un tip care voia încă o bere”, spunea Wendt despre audiția sa, într-un interviu pentru Chicago Magazine.

Pe ecran, Wendt era mereu cu o halbă în față și o glumă bună pregătită. Când intra în bar, toți strigau: „Norm!”. Era acel prieten pe care îl găseai mereu în același loc, cu aceeași bere, cu același zâmbet.

În distribuție se aflau nume mari, precum Ted Danson, Woody Harrelson, Kirstie Alley și Shelley Long. Dar Norm era sufletul barului.

„Cheers a fost despre oameni. Despre prieteni care nu mai pleacă. Și Norm era cel care nu pleca niciodată.” De la bere, la Broadway, în fustă și tocuri

După Cheers, Wendt nu s-a oprit. A apărut în filme cu Robert De Niro, Jamie Lee Curtis și Mel Gibson. A jucat în drame, comedii și chiar în filme de Crăciun pentru copii.

Dar rolul care i-a adus cea mai mare bucurie a fost pe Broadway, în musicalul „Hairspray”. Aici l-a jucat pe Edna Turnblad, o gospodină corpolentă, într-un rol complet diferit.

Recomandări Avertisment: „Rezolvarea problemei deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor e o iluzie periculoasă”. Interviu cu economistul Andrei Mocearov

„O bucurie absolută. Șapte numere de dans și canto, în haine croite pentru un bărbat supraponderal de vârstă mijlocie”, glumea el.

George Wendt a fost mai mult decât Norm. A fost un actor complet, un om cu umor, un artist care nu s-a luat niciodată prea în serios. Fanii lui din întreaga lume își amintesc de el cu zâmbetul pe buze.

„Poate că a jucat un tip care nu se ridica de la bar, dar George Wendt a fost un uriaș al comediei care a ridicat nivelul comediei TV.”

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România. Ce a spus președintele ales după câteva ore

Urmărește-ne pe Google News