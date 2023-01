Anul Nou Chinezesc 2023 începe pe data de 22 ianuarie, când Luna nouă ajunge în zodia Vărsătorului. În tradiția chineză, anul nou începe întotdeauna la a doua sau a treia lună nouă după solstițiul de iarnă, așadar data la care se sărbătorește anul nou chinezesc poate varia între 20 ianuarie și 20 februarie.

Anul Nou Chinezesc 2023 este sărbătorit duminică, 22 ianuarie, și reprezintă cea mai mare sărbătoare populară din China, încărcată de numeroase semnificații mistice, superstiții și tradiții frumoase. În acest an, conform astrologiei chineze, guvernează zodia Iepurelui de Apă care se va încheia pe data de 10 februarie 2024, când va începe anul Dragonului de Lemn.

Zodia Iepurelui, ce previziuni anunță

Astrologia chineză numără 12 zodii, toate guvernate de animale. Spre deosebire de astrologia europeană, însă, fiecare zodie guvernează un an întreg, iar anul 2023 este anul Iepurelui.

Simbol al prudenței, dar și al prosperității și al hărniciei, Iepurele este considerat un animal norocos în calendarul chinezesc. Este un animal care protejează casa și familia, care are un rol important în comunitate și are o viață socială bogată.

Anul Iepurelui vine după anul Tigrului care ne-a adus mult prea multe evenimente dramatice, războaie și confruntări armate, pierderi și cataclisme naturale. Iepurele pare o zodie anostă, liniștită, ba chiar fricoasă și excesiv de prudentă. Cu toate acestea, astrologii chinezi așteaptă un an mai bun, care poate echilibra pierderile din 2022, pentru că Iepurele este un bun gospodar și un bun econom, care are grijă de bunurile sale, de bani și de situația lui materială.

Așadar, în 2023, Iepurele ne îndeamnă să fim mult mai atenți cu tot ce avem, să ne organizăm mai bine munca, să ne protejăm interesele și finanțele și să ne folosim de orice ocazie pentru a ne păstra câștigurile. Anul 2023 ne va oferi mai puține șanse spectaculoase și ocazii nesperate, dar ne va dărui mai mult echilibru, ceea ce ne va ajuta pe toate planurile.

Cum este caracterizată zodia Iepurelui

Iepurele este cea de a patra zodie din calendarul chinezesc, este o zodie de primăvară, asociată cu luna martie, iar corespondentul ei din astrologia europeană este zodia Pești.

Personalitatea Iepurelui este apreciată de foarte mulți chinezi. Este un animal plin de calități, familist, bun organizator, iubitor cu copiii, muncitor, gospodar, echilibrat și iubitor de lucruri fine și de calitate. Iepurele este plin de viață, are mulți prieteni și știe să se distreze, dar în limitele bunului simț. Nu face nimic exagerat și are mare grijă de banii lui și de casa lui, care constituie refugiul cel mai drag.

Iepurele este un bun diplomat, știe să fie alături de oamenii care au nevoie de el, dar știe să se distanțeze de cei care vor profite de pe urma lui. Este o persoană calmă, plină de idei și resurse nebănuite, care se descurcă în multe situații dificile.

Iepurele preferă liniștea și pacea, va aplana conflictele înainte să se amplifice și va menține o atmosferă plăcută în jurul lui. Iepurele are instincte bune foarte ascuțite, simte pericolul de la o poștă și evită persoanele care nu merită încrederea lui. Se descurcă foarte bine în viață din punct de vedere financiar, pentru că muncește mult și își apără interesele. În dragoste, este foarte sensibil și generos și poate fi un partener de încredere pentru toată viața, dacă este iubit și apreciat.

Ce speranțe avem de la Anul Nou Chinezesc 2023

Iepurele este o zodie populară și îndrăgită în China, așadar Anul Nou Chinezesc 2023 este așteptat cu multă bucurie, după anul 2022 care a fost atât de dificil și schimbător.

Chinezii speră ca Iepurele să aducă în primul rând mai multă liniște și pace, să aducă o soluție pentru cei care au pierdut foarte mult în ultimii ani. Iepurele este asociat și cu o sănătate bună, este un animal prolific și rezistent, așadar se așteaptă ca problemele majore de sănătate să fie mult mai bine gestionate în acest an.

Iepurele știe cum să se adapteze la vremurile dificile și cum să își protejeze familia și bunurile. El va pune accentul astfel pe protecția socială și financiară la nivel individual și la nivel de comunitate. Așadar, trebuie să protejăm tot ce avem și să nu facem schimbări majore care ne-ar putea aduce pierderi, să analizăm bine riscurile și să evităm speculațiile sau fanteziile.

Pe de altă parte, anul Iepurelui este un an bun pentru familiști, pentru căsătorie, pentru o dragoste nouă, pentru copii. Cine dorește să aibă copii în acest an, va fi un om binecuvântat. Este anul în care mulți nativi își vor întemeia o familie sau își vor cumpăra o locuință permanentă, pentru a se proteja de schimbările financiare riscante din viitor.

Ce semnifică elementul Apei în 2023

Zodiile din astrologia chineză sunt guvernate de cinci elemente primordiale: apa, pământul, focul, metalul și lemnul. Fiecare element guvernează două zodii la rând, astfel că, după Tigrul de Apă din 2022, începe Anul Nou Chinezesc 2023 sub semnul Iepurelui de Apă.

Apa este asociată în astrologia chineză cu negrul, astfel că astrologii chinezi numesc 2023 Anul Iepurelui Negru. Cu toate acestea, apa are o conotație pozitivă și este asociată cu longevitatea, prosperitatea, generozitatea și creativitatea.

Datorită faptului că 3 este ultimul număr al anului 2023, elementul apei în acest an este asociat cu feminitatea, ceea ce pune accentul pe creație, imaginație, frumusețe, esetică, dezvoltarea artelor și a științelor umaniste.

Apa este o forță creatoare, dar și o forță distructivă, atunci când puterea ei depășește puterea elementelor din jur. Dar zodia Iepurelui aduce tocmai acel echilibru de care avem nevoie după o lungă perioadă de încercări, iar apa devine o forță creativă, sănătoasă și echilibrată sub influența acestei zodii.

Zodia Iepurelui – carieră, bani, avantaje materiale

Astrologii chinezi se așteaptă ca Anul Nou Chinezesc 2023 să fie un an prosper și să ajute multe zodii să își revină financiar, să facă noi achiziții și noi economii. Chiar dacă este un an în care nu putem face speculații în afaceri pentru că riscăm să pierdem foarte mult, este un an în care vom aduna bani treptat și vom cunoaște succesul datorită unor planuri bine puse la punct.

2023 este anul în care mulți nativi se vor convinge că este mai bine să adune bani, decât să îi risipească pe plăceri efemere. Se va renunța la unele distracții, călătorii, achiziții scumpe în favoarea altor lucruri mai importante și mai trainice care asigură liniștea familiei și viitorul copiilor.

În 2023 sunt favorizate carierele din educație, învățământ, sănătate, agricultură, construcții, securitate. Dar anul Iepurelui va fi un an pentru oricine știe să își protejeze investițiile și pentru oricine urmărește o carieră stabilă, de lungă durată, pe care o construiește treptat, cu forțele proprii.

Zodia Iepurelui – familie, copii, sănătate

Așa cum este de așteptat, familia, copiii și sănătatea vor fi prioritare și mult mai importante decât banii. Cine înțelege acest lucru, cine își protejează familia și casa va avea un an spornic și liniștit.

Este anul în care mulți nativi vor fi îndemnați să devină mai așezați, să caute stabilitatea, să caute un partener de încredere în defavoarea micilor pasiuni trecătoare.

Mulți nativi vor fi favorizați de o conjunctură economică bună pentru a-și putea cumpăra o locuință, așadar este anul în care trebuie să căutăm neobosit cele mai bune oferte pe piața imobiliară.

De asemenea, este anul în care sunt favorizate de Iepure femeile însărcinate. Cine va avea bebeluși în 2023 va fi protejat de astre și va fi un om împlinit. Astrologii chinezi spun că toți copiii care se nasc în 2023 vor fi mai norocoși în viață decât cei care s-au născut în 2021 sau 2022.

Zodiile compatibile și incompatibile cu Iepurele

Zodiile care vor avea un an bun în 2023

Bivolul, Șarpele, Capra și Câinele sunt zodiile care sunt compatibile cu zodia Iepurelui, iar acestea patru vor avea parte de un an spornic și bun în 2023. Pentru ele, Anul Nou Chinezesc 2923, care începe pe 22 ianuarie, va fi un an mai generos, vor avea parte de mai multă stabilitate și de mult mai puține surprize neplăcute, decât în 2022.

Zodiile care vor avea un an greu în 2023

Dragonul, Calul și Maimuța vor avea un an mai dificil în 2023, din cauza faptul că aceste trei zodii nu sunt deloc compatibile cu Iepurele și nu vor beneficia de sprijinul pe care îl aduce această zodie. Pentru cele trei zodii vor apărea mai multe riscuri, vor apărea momente dificile în familie, dureri sau eșecuri în dragoste și prea puține șanse profesionale. Cele trei zodii trebuie să se protejeze, să nu riște nimic inutil și să fie foarte prudente.

Elemente norocoase în Anul Nou Chinezesc 2023

Numere norocoase: 3, 4, 6 și numerele care le conțin (cum ar fi 34 și 46)

Zile norocoase: 26, 27 și 29 ale fiecărei luni

Culori norocoase: roșu, roz, violet, albastru

Flori norocoase: crin, iasomie

Direcții norocoase: sud și nord-vest

Lunile norocoase: ianuarie, aprilie, august, noiembrie

Cum afli ce zodie ești în zodiacul chinezesc

Fiecare zodie guvernează câte un an întreg care începe întotdeauna în intervalul 20 ianuarie – 20 februarie. Iată, așadar, ce zodie ești în zodiacul chinezesc, în funcție de anul în care te-ai născut.

Șobolan: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol: anii 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru: anii 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure: anii 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragon: anii 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe: anii 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Cal: 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Oaie/Capră: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuță: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoș: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Porc: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Vezi exact ce zodie ești în zodiacul chinezesc după data nașterii!

