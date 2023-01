Cele mai norocoase zodii favorizate în anul Iepurelui de Apă se vor bucura de realizări mari în 2023 și de avantaje pe care nu le-au mai avut până acum. Iepurele de Apă protejează familia și casa, bunăstarea zodiilor norocoase și sănătatea.

Vezi ce zodie ești în zodiacul chinezesc după data nașterii!

Zodia Iepurelui de Apă începe pe data de 22 ianuarie, când se sărbătorește Anul Nou Chinezesc. Această zodie va guverna până pe data de 9 februarie 2024, când va începe Anul Dragonului. Astrologii chinezi speră ca Iepurele să aducă un an mai liniștit, mai prosper, cu mai multă sănătate, bunătate și pace. Iepurele este o zodie familistă, prudentă și înzestrată cu multe calități, drept pentru care este una dintre cele mai iubite zodii în astrologia chineză și se așteaptă vești bune pentru anul 2023.

Top 6 cele mai norocoase zodii în anul Iepurelui de Apă

Zodiile favorizate de Iepure sunt zodiile care au principii de viață și obiective similare cu Iepurele, zodiile care prețuiesc familia, copiii, căsnicia și sănătatea mai mult decât cariera, aventurile sau banii. În 2023, nativii favorizați de Iepure sunt cei care acționează în interesul lor și al persoanelor dragi, cei care acționează cu prudență și au grijă de ceea ce au acumulat. Zodiile înclinate către lucruri efemere riscă să piardă în anul Iepurelui de Apă și să acumuleze datorii.

Porcul, un bun aliat cu Iepurele

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Nativii născuți în zodia Porcului (Mistreț) vor fi oameni norocoși în 2023 și vor prospera tot anul. Multe vești bune și oportunități vor apărea în anul Iepurelui de Apă în special în muncă și carieră și în planurile făcute pentru familie. Nativii din semnul Porcului vor fi sprijniți de oameni influenți, vor reuși să găsească locuri de muncă bune sau vor negocia salarii mai bune decât în anii anteriori. Pentru cei care își chibzuiesc cu grijă veniturile, va fi un an prosper, fără pierderi. Din contră, banii vor veni și din surse nebănuite, iar așteptările nativilor se vor împlini, iar cei mai norocoși dintre ei pot face investiții importante.

Câinele, amicul din umbră

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Zodia Câinelui are multe în comun cu zodia Iepurelui, iar anii în care guvernează Iepurele sunt ani norocoși și bogați pentru nativii din semnul Câinelui. Cele două animale au cam aceleași principii de viață, sunt familiste, iubesc copiii, își ocrotesc casa, sunt prudente și muncitoare. Pentru ele contează foarte mult micile bucurii ale vieții, se mulțumesc cu puțin, dar viața le dă mai mult decât așteaptă.

În anul Iepurelui, nativi Câini vor prospera, vor găsi noi resurse să câștige mai bine. Cei mai tineri se vor îndrepta spre o carieră nouă, cei aflați la vârsta a doua vor face economii substanțiale pentru copii și nepoți. Câinii se vor bucura de un an liniștit, cu multe bucurii în familie și cu sănătate.

Maimuța, bun partener de afaceri

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Zodia Maimuței se numără și ea printre cele mai norocoase zodii favorizate în anul Iepurelui de Apă. Maimuțelor le va merge bine în 2023 în special în sectorul profesional. Vor avea câteva ocazii bune să își consolideze cariera chiar de la începutul anului și se vor convinge că 2023 este anul în care trebuie să muncească mai mult, dacă vor să se bucure de stabilitate.

Chiar dacă nativii Maimuțe sunt de obicei mai împrăștiați și delăsători, când vine vorba de afaceri și oportunități, ei au o mulțime de idei și sunt foarte ingenioși. Iar anul Iepurelui aduce multe ocazii bune pentru nativii Maimuțe, care vor deveni mai conștiincioase și se vor concentra mai mult pe cariera lor. Deja la mijlocul anului se vor bucura de câștiguri mai bune și vor începe să facă economii.

Șarpele, prieten cu beneficii

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Se spune că Iepurele este la fel de înțelept și de prudent precum Șarpele, iar cele două zodii sunt compatibile din multe puncte de vedere. Întotdeauna, în anii Iepurelui, Șarpele o va duce bine, pentru că se bucură de stabilitate și are mai mult curaj să se ocupe de planurile lui mari de viață.

Anul 2023 este anul în care nativii din zodia Șarpelui vor reuși să pună pe picioare noi afaceri, să își cumpere case, mașini, să investească în terenuri, beneficii pe care Iepurele le oferă cu generozitate. Le merge bine, așadar, nativilor din semnul Șarpelui în ceea ce privește câștigurile și investițiile, mai ales că ei calculează totul și nu fac niciun pas greșit. Sunt oameni cu viziune, au un simț dezvoltat al riscurilor, la fel ca nativii din zodia Iepurelui, și știu când merită să te lupți pentru anumite obiective mari din viață.

Calul, un bun partener de drum

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nativii din zodia Calului apreciază o viață liniștită și tihnită, confortul căminului lor și o familie iubitoare. Din această perspectivă, ei au multe în comun cu nativii din zodia Iepurelui și întotdeauna le va merge bine când intră într-un an guvernat de această zodie. Anul 2023 va fi un drum drept, cu multe realizări, pe care Calul îl va străbate mult mai ușor datorită partenerului său de drum, Iepurele.

Nativii Cai vor avea parte de câteva vești bune chiar de la începutul anului și își vor organiza obiectivele din acest an în funcție de sprijinul pe care îl vor primi în familie. Ei pot realiza multe lucruri importante în 2023, între care achiziția unei case și vacanțele frumoase cu familia sunt cele mai importante. Nativii mai tineri vor dori să călătorească și vor avea suficienți bani pentru a face drumuri lungi, din care vor învăța multe. Nativii familiști vor avea mai multe evenimente fericite alături de cei dragi și bucuria de a le oferi un trai prosper.

Iepurele, anul lui cel mai norocos

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Astrologii chinezi spun că foarte rar se întâmplă ca o zodie să fie cu adevărat norocoasă chiar în anul pe care îl guvernează. Dar Iepurele este una dintre puținele excepții! Dacă Dragonul, Tigrul sau Cocoșul sunt mai puțin norocoase atunci când sunt anii lor, Iepurele se poate considera cu adevărat fericit în 2023. Este un an foarte bun pentru nativii Iepuri, mai ales că este guvernat de semnul Apei, care anunță belșug, longevitate și sănătate.

Nativii Iepuri vor avea multe ocazii bune în acest an și se vor bucura de realizări mari. Cei mai mulți dintre ei vor face lucruri deosebite pentru a-și consolida viitorul și pentru a-și proteja familia. Va fi un an bun să investească în case noi, să se căsătorească, să înceapă o nouă carieră și să devină părinți. De asemenea, sănătatea nativilor Iepuri va fi protejată și nu se vor confrunta cu probleme majore. Iepurii trebuie să profite de acest an benefic și să ia cele mai bune decizii pentru o viață mult mai tihnită și fericită pe viitor!

