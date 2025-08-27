De ce este important să aerisim locuința

Aerul proaspăt contribuie la sănătatea noastră fizică și mentală, iar unul dintre elementele esențiale pentru un mediu sănătos și confortabil în casă este calitatea aerului. Dacă locuința nu este aerisită corespunzător, nivelul de umiditate crește semnificativ, creând condiții pentru apariția și dezvoltarea mucegaiului, ceea ce nu doar deranjează, ci poate afecta sănătatea.

Potrivit unui raport al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), aerul stătut din interior poate fi de până la cinci ori mai poluat decât cel de afară, generând efecte negative asupra sănătății, precum tulburări respiratorii, dureri de cap și risc crescut de alergii. De asemenea, experții avertizează că expunerea prelungită la mucegai poate provoca afecțiuni respiratorii, dureri de cap și poate agrava simptomele astmului. În plus, excesul de umiditate, praful, firele de păr sau gazele emise de aparate pot slăbi sistemul imunitar și afecta chiar funcțiile cognitive.

Pe lângă aceste aspecte, lipsa unei ventilații adecvate poate reduce eficiența energetică a locuinței. Este esențial ca aerul din interior să fie echilibrat, nici prea uscat, dar nici prea umed. De exemplu, un aer prea sec poate cauza o stare de oboseală accentuată, mai ales dacă lucrezi de acasă și resimți permanent senzația de letargie sau de lipsă de energie. De aceea, este recomandată aerisirea regulată a locuinței pentru a elimina aerul închis și încărcat și a-l înlocui, astfel, cu aer proaspăt de afară.

Cum menții un nivel optim de umiditate în casă

Aerul din interiorul unei locuințe sau al unui birou conține un anumit nivel de umiditate, însă este important ca acesta să fie monitorizat și menținut în limite normale. Există mai multe soluții practice care ajută la păstrarea unui nivel optim de umiditate. În primul rând este esențial să aerisim zilnic locuința, mai ales a camerelor predispuse la umiditate, precum bucătăria și baia.

Conform recomandărilor specialiștilor de la Envirovent.com, dacă aerul este prea umed, este indicat să folosești un dezumidificator, care reduce umiditatea printr-un ventilator, menținând suprafețele uscate. De asemenea, instalarea unui purificator de aer ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute și a alergenilor, sporind calitatea aerului interior. O altă soluție este menținerea unei temperaturi constante în toate încăperile pentru a preveni condensul. Curățarea regulată sau schimbarea filtrelor aparatelor de aer condiționat, după caz, previn acumularea de praf și de impurități. Chiar și pe timpul verii, uscarea rufelor pe balcon este ideală, însă dacă folosești un uscător în interior, atunci va trebui să aerisești foarte bine încăperea după ce ai strâns rufele de la uscat.

În plus, verificarea stării țevilor, ferestrelor și ușilor previne infiltrarea aerului umed sau a apei atunci când plouă. La final, dacă observi condens pe pereți, oricât de puțin, îndepărtează-l imediat cu o cârpă curată pentru a evita apariția mucegaiului. Acesta nu numai că prezintă riscuri pentru sănătate, dar poate provoca și daune la nivelul mobilei, electronicelor și altor bunuri din casă.

De ce se aerisește casa când plouă

Mulți proprietari de locuințe recurg la diverse metode de aerisire a propriilor locuințe pentru a evita ca în încăperi să fie un aer sufocant, stătut. Una dintre cele mai simple soluții este, așa cum știm cu toții, deschiderea geamurilor. Multe persoane fac această operațiune în mod special atunci când plouă, pentru a lăsa aerul proaspăt să pătrundă în casă.

Cu toate acestea, potrivit experților în domeniu, această practică este benefică doar în anumite condiții. Asta pentru că deschiderea geamurilor în timpul unei ploi poate fi benefică, mai ales în sezoanele de primăvara și de vară, deoarece, în acest fel, în încăperi va pătrunde aer proaspăt, curat și răcoros. Însă, înainte de a deschide geamurile pe timp de ploaie, este important să evaluezi mediul în care locuiești. Mai exact, experții spun că, dacă locuiești în regiuni unde nivelul de umiditate este ridicat, deschiderea ferestrelor în timpul unei ploi nu va face altceva decât să aducă în casă și mai multă umezeală, ceea ce va duce la un disconfort evident.

Este important de știut că excesul de umiditate nu doar că provoacă un disconfort termic, însă acesta poate favoriza și apariția mucegaiului. În plus, în cazul în care deschizi geamurile când plouă în sezonul de toamnă sau de iarnă, există riscul ca în locuința ta să se facă mult prea frig, ceea ce va spori gradul de disconfort termic. Chiar dacă senzația de aer proaspăt poate fi plăcută pe moment, trebuie avut în vedere că, dacă aerisiarea nu este făcută cu atenție și responsabilitate, această practică poate produce și daune.

Ce să faci înainte să deschizi geamurile când plouă

Pe lângă nivelul de umiditate și calitatea aerului din exterior este un detaliu pe care trebuie să-l iei în considerare înainte să deschizi geamurile pentru a aerisi locuința pe timp de ploaie. Acest aspect este foarte important mai ales dacă vrei să îmbunătățești calitatea aerului din interior. Concret, dacă aerul de afară este poluat, deschiderea ferestrelor poate avea efecte negative asupra sănătății celor care locuiesc în acea casă, cu atât mai important în sezonul alergiilor, atunci când polenul atinge niveluri maxime.

Într-un interviu acordat pentru House Digest de Micah Sherman, specialist HVAC (n.n. – Heating, Ventilation, and Air Conditioning – Încălzire, Ventilare și Aer Condiționat), sistemul de climatizare are rolul de a elimina polenul și alți poluanți din aer atunci când geamurile sunt închise, ceea ce reprezintă un motiv în plus pentru a evita să aerisești casa atunci când calitatea aerului exterior este la un nivel redus.

Cu toate acestea, nu este nevoie și nici recomandat să ții geamurile închise în permanență. Spre exemplu, în zilele în care nivelul de umiditate și cel de polen sau alte particule dăunătoare sunt reduse, poți lăsa o fereastră întredeschisă pentru a lăsa puțin aer proaspăt să pătrundă în casă. Monitorizarea constantă a calității aerului din zona unde locuiești îți poate arăta când este cel mai potrivit și când nu este bine să lași aerul de afară să pătrundă în locuință.

Ce să nu faci când deschizi geamurile pe timp de ploaie

Odată ce știi care sunt condițiile optime și sigure pentru a deschide geamurile vei putea folosi această metodă pentru a reîmprospăta aerul din casă în mod eficient. Se recomandă ca ferestrele să fie deschise timp de 15 până la 30 de minute pe zi.

Experții spun că acesta este un interval suficient pentru ca aerul curat să înlocuiască aerul interior încărcat de abur de la gătit, de substanțe chimice sau de umezeala acumulată după un duș fierbinte. În cazul în care alegi să faci acest lucru pe timp de ploaie este important să supraveghezi ferestrele pentru a te asigura că apa nu pătrunde în casă, mai ales dacă plouă torențial și bate și un vânt puternic. În caz contrar, riști să te confrunți cu costuri de reparații cauzate de deteriorarea tâmplăriei PVC, a pervazelor sau a pereților.

Pentru cei care vor să înțeleagă modul în care interacționează temperatura și umiditatea în aer, Micah Sherman oferă și o explicație simplă pentru acest fenomen. „Pe scurt, aerul caută să atingă un echilibru între temperatură și umiditate, amestecând constant căldura și umiditatea prin procese naturale”, spune el. „De exemplu, după un duș fierbinte, baia se umple cu aer cald și umed. Dacă vei lăsa ușa deschisă la baie, acest aer înăbușitor va începe să se difuzeze în restul casei, unde aerul este mai uscat. În același timp, căldura din baia umedă se va transfera către aerul mai rece și mai uscat din casă, iar aerul mai rece poate pătrunde în baie”, a explicat acesta.

Modalități sigure de aerisire pe timp de ploaie

Ca să aerisești locuința în condiții de siguranță atunci când plouă este recomandat să apelezi la metode alternative, care să prevină problemele ce pot apărea dacă lași geamurile deschise. Astfel, în loc să te bazezi pe ferestre, poți să folosești ventilatoarele de evacuare din băi și bucătării, care elimină excesul de umezeală, se precizează pe site-ul Windowsguru.co.uk.

De asemenea, utilizarea unui dezumidificator ajută la menținerea unui nivel optim de umiditate în interiorul locuinței fără să fie nevoie să deschizi geamurile. O altă soluție eficientă constă în folosirea purificatoarelor de aer cu filtre HEPA, care rețin praful și poluanții, îmbunătățind calitatea aerului chiar și atunci când afară plouă.

Dacă, totuși, preferi aerisirea naturală, poți opta pentru grile sau fante de ventilație montate la geamuri, care permit circulația aerului, însă reduc riscul ca apa să pătrundă în interior. În plus, folosirea ventilatoarelor de tavan la o treaptă redusă poate contribui la circulația aerului, fără expunerea locuinței la ploaie. Nu uita, ventilația adecvată este esențială pentru o locuință confortabilă și sănătoasă, așa că ia cele mai bune decizii atunci când vine vorba de gestionarea fluxului de aer în zilele ploioase.

Foto: Shutterstock.com

