Copilăria și adolescența lui Mark Twain

Mark Twain s-a născut sub numele de Samuel Langhorne Clemens în micuțul sat Florida din statul Missouri, la 30 noiembrie 1835, fiind al șaselea dintre cei șapte copii ai familiei lui John și Jane Clemens. Din păcate, doar trei dintre frații săi – Henry, Orion și Pamela – au supraviețuit până la maturitate, în timp ce ceilalți trei, Margaret, Benjamin și Pleasant, au murit în copilărie.

Pe vremea când Samuel avea patru ani, familia Clemens s-a mutat la Hannibal, un orășel-port de pe fluviul Mississippi, situat în apropiere, care număra doar vreo 1.000 de locuitori. Tatăl său a fost negustor, avocat, judecător și speculant imobiliar, însă nu a reușit niciodată să aibă succes financiar și adesea a muncit din greu pentru a-și hrăni familia. Twain avea să-și amintească mai târziu că „abia putea să-și suporte tatăl” și că, potrivit autobiografiei sale, nu l-a văzut pe acesta niciodată râzând.

În schimb, mama lui era o femeie veselă, caldă și o gospodină desăvârșită, care își petrecea serile spunând povești copiilor. După moartea neașteptată a lui John, în 1847, când Mark Twain avea 12 ani, Jane a devenit capul familiei. Biograful Everett Emerson scria că familia Clemens a ajuns „aproape la capătul resurselor și puterilor” și s-a confruntat cu ani întregi de lipsuri, o realitate care avea să influențeze profund cariera viitorului scriitor.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Recomandări
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Mark Twain a trăit la Hannibal până la vârsta de 17 ani. Orășelul de pe malurile Mississippi-ului era un loc plin de viață, o destinație preferată de turiști care soseau zilnic cu celebrele vapoare cu aburi, în timp ce trupele de circ și de menestreli poposeau foarte des acolo. Totuși, violența era un cuvânt la ordinea zilei, iar tânărul Twain a asistat la multe tragedii. Pe când avea 9 ani el a văzut cum un localnic a ucis un crescător de vite, iar un an mai târziu a fost martor la uciderea unui sclav de pe o plantație de către unul dintre supraveghetori.

Cine a fost Mark Twain - Imagine alb-negru cu Mark Twain în faţa casei sale din Hannibal, Missouri, Sua.
Mark Twain în faţa casei sale din Hannibal

Experiențele trăite în Hannibal au inspirat decorurile fictive ale multor romane scrise de el, cum ar fi orașul imaginar St. Petersburg din „Aventurile lui Tom Sawyer” și „Aventurile lui Huckleberry Finn”. Twain a mers la școală până în jurul vârstei de 12 ani, când în urma decesului tatălui său, a fost nevoit să renunțe și să lucreze pentru a-și ajuta familia. A devenit ucenic tipograf la ziarul „Hannibal Courier”, unde era plătit cu o rație modestă de mâncare, se precizează pe Biography.com. În 1851, la vârsta de 15 ani, a obținut un post la „Hannibal Western Union”, un ziar deținut de fratele său Orion, unde a lucrat ca tipograf, scriitor ocazional și editor.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Pilot de vapor pe Mississippi

În 1857, la vârsta de 21 de ani, Mark Twain și-a împlinit visul de a învăța meseria de pilot de vapor cu aburi pe fluviul Mississippi. După doi ani a obținut licența și a început să lucreze pe vase comerciale. El își iubea meseria, una pe cât de bine plătită, pe atât de palpitantă, însă cariera sa a fost brusc întreruptă de izbucnirea Războiului Civil, în aprilie 1861, care a oprit cea mai mare parte a traficului civil pe râu.

La începutul războiului, locuitorii statului Missouri erau divizați între susținătorii Uniunii (Nordul) și cei ai Confederației (Sudul). Twain s-a alăturat pentru scurt timp armatei statelor confederate, dar unitatea sa de voluntari s-a dizolvat după câteva săptămâni. În căutare de noi oportunități, el a pornit către vestul american. În luna iulie, el s-a urcat într-o diligență și s-a îndreptat spre Nevada și California, unde avea să trăiască în următorii cinci ani.

El a încercat să devină căutător de aur și argint în minele californiene, sperând că va putea să-și salveze familia de la sărăcie. Până în 1862, Twain a rămas fără bani și avea nevoie de un loc de muncă.

Cum și-a luat pseudonimul „Mark Twain”

Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Recomandări
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”

În același ani, Mark Twain a început să lucreze ca reporter la „Virginia City Territorial Enterprise” din Nevada, unde a publicat articole, editoriale și schițe umoristice. Aici a ales pseudonimul „Mark Twain”, o expresie care era folosită pe vapoarele cu aburi pentru a desemna adâncimea de 12 picioare a apei (n.n. – 3,66 metri).

Twain a devenit unul dintre cei mai cunoscuți povestitori din vest și și-a perfecționat un stil narativ distinctiv, unul prietenos, amuzant, ireverențios, adesea satiric și întotdeauna dornic să demonteze pretențiile. Succesul a venit în 1865, atunci când povestirea „Jim Smiley and His Jumping Frog” a fost publicată la nivel național sub titluri diferite, inclusiv „Faimoasa broască săltăreață celebră din Ţinutul Calaveras”.

Debutul literar al lui Mark Twain

Următorul pas al lui Twain pe scara succesului a venit în 1867, când a făcut o croazieră de cinci luni pe Marea Mediterană, relatând cu umor impresiile sale pentru ziarele americane, cu scopul de a scrie o carte din această călătorie. Din aceste relatări a rezultat cartea „Inocenții în străinătate” (1869), un bestseller național care l-a consacrat ca scriitor.

La vârsta de 34 de ani, ambițiosul jurnalist și călător devenise unul dintre cei mai populari și mai faimoși scriitori din America. Aproape un deceniu mai târziu, în 1876, Mark Twain și-a publicat romanul „Aventurile lui Tom Sawyer ”, care este povestea unui băiețel care crește de-a lungul râului Mississippi. Potrivit biografului Everett Emerson, „Mark Twain: A Literary Life” , scrierea acestei lucrări l-a eliberat de „inhibițiile culturii pe care a ales să o îmbrățișeze”. Renumitul scriitor a publicat mai târziu, în 1884, o continuare a acestei povești, clasica „ Aventurile lui Huckleberry Finn”.

Falimentul din 1894

Afacerile și scrisul erau de aceeași valoare pentru Twain, care, în 1884, a fondat editura „Charles L. Webster and Company”, denumită după nepotul său. Aici a publicat memoriile de succes ale președintelui Ulysses S. Grant, care tocmai murise, precum și propriul roman „Aventurile lui Huckleberry Finn”. Twain s-a aventurat și în alte afaceri, investind 300.000 de dolari în mașina de tipărit „Paige Compositor”, proiectată de James W. Paige. De asemenea, a investit 50.000 de dolari într-o mașină de tipărit ilustrații.

Deși era sigur că eforturile sale vor fi răsplătite cu o avere enormă, el nu a obținut niciodată succesul scontat, ba, mai mult, a sfârșit prin a pierde o sumă considerabilă de bani, pentru ca în 1894 să declare falimentul. Pentru a-și plăti datoriile, a pornit într-un turneu de conferințe prin Imperiul Britanic, călătorie relatată în „Following the Equator”.

Viața personală a lui Mark Twain

Îngrijorat că era un occidental într-o țară dominată de familii bogate și cu o situație financiară precară, Twain a dezvoltat un „sentiment copleșitor de inferioritate” care era în antiteză cu agresivitatea și vanitatea sa, potrivit savantului Hamlin Hill. Marea lui dorință era să se îmbogățească ca să-și poată întrețină mama, să se ridice din punct de vedere social și să primească ceea ce el numea „privirea respectuoasă a unei civilizații orientale înalte”.

În februarie 1870, scriitorul s-a căsătorit cu Olivia „Livy” Langdon, fiica de24 de ani a unui bogat negustor de cărbune din New York, cu care s-a stabilit la Buffalo (New York), relatează MarkTwainHouse.org. Cei doi au avut patru copii, dar familia lor a fost lovită de tragedii. La începutul căsniciei, l-au pierdut pe singurul lor fiul, Langdon, care a murit de difterie, la un an şi şapte luni de la naştere. În 1896, fiica lor Susy a murit de meningită, la 24 de ani, în timp ce fata cea mai mică, Jean, a fost diagnosticată cu epilepsie severă și a murit la 29 de ani, în urma unui atac de cord.

În iunie 1904, în timp ce Twain era plecat într-o călătorie, Livy a murit după o lungă suferință, la 58 de ani. Deși relația cu soția sa a fost complexă, Mark i-a rămas devotat, scriind în „Jurnalele lui Adam și Eva” următoarele: „Oriunde era ea, acolo era Edenul”.

Singurul lor copil care a avut o viaţă îndelungată a fost Clara, decedată în 1962, la vârsta de 88 de ani.

Ultimii ani de viață și moartea lui Mark Twain

Ultimii 15 ani ai din viață au fost marcați de onoruri publice, inclusiv diplome de la celebrele Universități Oxford și Yale, devenind unul dintre cei mai apreciați americani de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Și, totuși, Twain nu era deloc fericit. El a scris destul de mult în ultimii ani, dar nu a reușit să termine multe dintre proiectele sale. Memoria începuse să-i joace feste, avea numeroase accese de furie și trecea și printr-o depresie severă.

Cine a fost Mark Twain - Fotografie alb-negru, realizată din profil, care îl înfăţişează pe Mark Twain.
Samuel Langhorne Clemens, alias „Mark Twain”

Twain își găsea alinarea fumând trabucuri, citind cărți și jucând ore în șir biliard. Scriitorul american a murit pe 21 aprilie 1910, la reședința sa din Redding (Connecticut), în urma unui infarct, pe când avea 74 de ani. A fost înmormântat la Elmira (New York), alături de soția și de copiii săi. Casa sa din Hartford (Connecticut) este astăzi muzeu și monument național, în timp ce casa părintească din Hannibal a fost transformată în muzeu literar.

Începând din 1939, singura pădure națională din Missouri îi poartă numele. În 1998, Centrul Kennedy a instituit Premiul Mark Twain pentru umor american, care este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la comedia americană. Printre laureați se numără Richard Pryor, Carol Burnett, David Letterman și Conan OBrien.

Cele mai importante cărți scrise de Mark Twain

În total, Mark Twain a scris peste două duzini de cărți, dar și mai multe povestiri scurte, scrisori și eseuri. Iată-le pe cele mai importante dintre ele (în ordine cronologică):

„Roughing It” (1872) – o relatare semi-autobiografică despre Vestul american și Hawaii;

„Epoca de Aur” (1873) – scrisă împreună cu Charles Dudley Warner, aceasta este o satiră politică a Americii postbelice;

„Aventurile lui Tom Sawyer” (1876) – roman inspirat din copilăria sa la Hannibal;

„Aventurile lui Huckleberry Finn” (1884) – considerat unul dintre cele mai bune romane americane, apreciat pentru limbajul colocvial și critica rasismului;

„Prinț și cerșetor” (1881) – publicată prima dată în Canada, aceasta este o poveste istorică despre doi băieți din Anglia din medii socioeconomice diferite, care își schimbă identitățile;

„Viața pe Mississippi” (1883) – o relatare autobiografică a perioadei sale de pilot de vapor cu aburi pe râul Mississippi, include anecdote, observații și schițe;

„Un yankeu la curtea regelui Arthur” (1889) – este un roman de ficțiune istorică și științifico-fantastică despre Anglia acelor vremuri;

„Tragedia lui Puddnhead Wilson” (1894) – un roman despre identitate, rasă și justiție, vorbește despre o crimă care se petrece înainte de Războiul Civil;

„Amintiri personale despre Ioana dArc” (1896) – roman istoric – o încercare a autorului de a fi considerat un scriitor mai serios – detaliază copilăria Ioanei d’Arc, perioada ei ca lider militar, perioada petrecută în închisoarea și moartea acesteia;

„Following the Equator” (1897) – un jurnal de călătorie care relatează despre turneul lui Mark Twain prin Imperiul Britanic, Australia și părți din Asia, pe care l-a efectuat după ce a dat faliment, în 1894;

„Jurnalele lui Adam și Eva” (1906) – o satiră biblică ce combină satirele „Extracts from Adam’s Diary” (1893) și „Eve’s Diary” (1905) și care satirizează cuplul biblic;

„Străinul misterios” (publicat postum, 1916) – publicată la șase ani după moartea lui Twain, aceasta este o alegorie filosofică despre bine și rău.

Află şi cine a fost Niccolo Machiavelli!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprins de camere. Martor: „Era o problemă mecanică” | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
GSP.RO
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Știri România 12:23
Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Știri România 12:15
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Stiri Mondene 12:36
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Stiri Mondene 12:11
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani
KanalD.ro
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile