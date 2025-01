Originea și istoria Ciobănescului belgian

Rasa de câini Malinois a fost creată pentru prima dată la sfârșitul secolulului al XIX-lea în apropiere de orașul Malines, situat în regiunea de nord-vest a Belgiei. Oamenii din această zonă au dorit să crească și să dezvolte un câine robust și protector cu care să-și apere ciredele de vite și turmele de oi împotriva prădătorilor.

Malinois-ul este una dintre cele patru varietăți de câini belgieni de tip ciobănesc, alături de Tervuren, Groenendael și Laekenois, care au fost denumite după regiunile de unde provin. Deși acești ciobănești au fost recunoscuți drept rase de câini în Belgia încă din Evul Mediu, abia în anii 1890 un profesor de la Școala Belgiană de Științe Veterinare a înregistrat standardele pentru toate cele patru varietăți, după ce a observat că principala diferență între acestea era blana.

Câinii Malinois pot fi folosiți în diverse operațiuni și misiuni de poliție și militare

El a împărțit rasa în cele patru tipuri și a recomandat ca acestea să fie crescute separat. Această rasă a ajuns în America abia în 1911 și a devenit populară și apreciată până înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, atunci când s-a pus capăt importului de animale de reproducție europene. Din 1959, Malinois-ul a fost înregistrat ca rasă distinctă în America, potrivit WebMD.com.

Treptat, datorită inteligenței și versatilității lor, câinii Malinois au început să fie folosiți în diverse operațiuni și misiuni de poliție și militare, fiind dresați inclusiv pentru căutare și salvare, urmărirea și imobilizarea persoanelor urmărite, precum și pentru detectarea bombelor și a narcoticelor.

Profilul Ciobănescului belgian

Câinii din rasa Malinois sunt de talie mare, care impresionează printr-o alură grațioasă și impunătoare. Varietățile Tervueren și Groenendael emană o aură regală datorită blănii lor lungi și elegante. Acest aspect este rezultatul unei constituții armonioase, care nu transmite masivitate, ci mai degrabă suplețe, alături de un cap bine proporționat, purtat mereu ridicat.

Spre deosebire de Ciobănescul German, exemplarele rasei belgiene sunt mai compacte și mai mici ca înălțime. Blana unui Malinois poate avea mai multe culori, inclusiv cafenie, roșie sau gri, în timp ce botul și vârfurile firelor de blană sunt negre. De obicei, coada are o nuanță mai închisă sau un vârf negru, iar urechile sunt în mare parte de culoare neagră.

Ciobănescul belgian în cifre

În medie, un ciobănesc belgian mascul măsoară între 60 și 66 cm, în timp ce o femelă ajunge la 55-60 cm. Aceștia sunt și destul de grei, masculii cântărind între 27 și 36 kg, iar femelele între 18 și 27 kg. În timp ce structura corporală a variantei germane este mai dreptunghiulară, Malinois-ul are un corp mai musculos aproape pătrat atunci când este privit din lateral. Mișcările sale sunt mai rafinate comparativ cu cele ale „verilor” germani, iar în anumite situații îi depășesc la capitolul viteză, agilitate și capacitatea de a sări.

Deși există similarități între cele două rase, Ciobănescul belgian se distinge printr-un cap cu o formă distinctă, picioare mai lungi și o structură osoasă mai delicată. Un Malinois sănătos poate trăi între 10 și 14 ani. La fel ca majoritatea câinilor care trăiesc mai mult, cancerul devine o problemă de sănătate pentru ei, dar în general este o rasă sănătoasă și plină de viață, mai precizează sursa citată anterior.

Personalitatea și temperamentul unui Malinois

Ciobănescul belgian este un câine incredibil de loial și tinde să formeze o legătură specială, de nezdruncinat cu stăpânul său. Nu sunt genul de câine care poate fi lăsat în curtea din spatele casei pentru a se juca de unul singur, ci adoră să petreacă cât mai mult timp cu tine. În același timp, Malinois este o rasă foarte energică, care are nevoie de multă mișcare și stimulare, motiv pentru care are nevoie de peste 40 de minute de activitate zilnică, care poate consta în drumeții, alergări sau înot, bineînțeles avându-te pe tine alături, relatează PetMD.com.

În plus, această rasă este excelentă în activitățile de adunare a turmelor, în competițiile de obediență, de urmărire și de agilitate. În același timp, având un trecut ca paznic al turmelor, responsabil nu doar de protejarea animalelor, ci și a fermierului și bunurilor acestuia, Ciobănescul belgian este vigilent, afectuos și foarte reactiv, trăsături specifice unui gardian de încredere atât pentru gospodărie, cât și pentru stăpân, gata în orice moment să-și protejeze familia, mai ales atunci când un străin se apropie de casă.

Cu toate acestea, acest câine nu este potrivit pentru persoanele timide ori pentru cele lipsite de încredere deoarece el are nevoie de un stăpân ferm care să știe să gestioneze temperamentul său cu autoritate, empatie și consecvență deopotrivă. Pentru a preveni situații neplăcute, instinctul său protector trebuie educat în mod corespunzător încă din primele etape ale dresajului.

Comportamentul Ciobănescului belgian

În cazul în care Malinois-ul nu beneficiază de suficientă activitate fizică și mentală el poate manifesta comportamente distructive și agresivitate. El poate să distrugă mobila, să roadă covoare, haine, încălțăminte și chiar tocurile ușilor și ferestrelor (pe care le și poate sparge), poate să sfâșie perdelele și să rupă plantele sau să sape gropi în curte. De cele mai multe ori, el face asta pentru a se distra deoarece acumulează prea multă energie, notează Hepper.com.

Totodată, un Malinois bine dresat și socializat poate fi un câine de familie minunat, însă, așa cum am menționat deja, una dintre trăsăturile sale inerente este aceea de a veghea asupra familiei sale. Acest lucru poate avea cu siguranță o serie de beneficii, însă la fel de bine poate să facă dificilă primirea în casă a unor oaspeți. De aceea, dresajul și socializarea ar trebui să înceapă când Ciobănescul belgian este pui și să continue pe tot parcursul vieții acestuia.

Un câine Malinois sănătos poate trăi între 10 și 14 ani

În plus, datorită naturii lor protectoare, ciobăneștii belgieni au și un puternic instinct de pradă, ceea ce îi face extrem de interesați de obiectele în mișcare și să alerge după mașini, alte animale de companie și chiar copii, în special în absența proprietarului. De aceea, este recomandat să fie supravegheat în permanență, mai ales când interacțiunează cu copii și alți câini.

Nevoile unui Ciobănesc belgian

Pentru că este o rasă cu un instinct foarte puternic de a lucra, cu niveluri ridicate de energie și de inteligență, Malinois-ul are nevoie de un mediu activ și captivant pentru a nu se plictisi. Acești câini excelează în activități precum alergarea, drumețiile și diverse sporturi canine. De asemenea, au nevoie de sarcini care să le stimuleze inteligența, cum ar fi antrenamentele de agilitate, căutare și salvare sau probele de obediență.

Dresajul trebuie început de la o vârstă fragedă și presupune folosirea unor tehnici de motivare pozitive, precum lauda, joaca sau recompensele. Trebuie să știi că Malinois-ul este un câine sensibil la comenzile dure, astfel încât fermitatea trebuie combinată cu empatie și consistență. Atunci când vrei să obții cele mai bune rezultate în dresaj, folosește stimularea pozitivă și abordarea ludică, oferindu-i ocazia să-și urmeze instinctele naturale de a vâna, de a mușca și de a trage de obiecte.

Totodată, așa cum am văzut deja, socializarea timpurie este esențială pentru ca acesta să dezvolte un comportament echilibrat și pentru a preveni tendințele agresive față de străini ori față de alte animale.

Ghid de îngrijire a unui Malinois

Spre deosebire de alți câini belgieni, cum ar fi ciobănescul belgian cu păr lung, puii de Malinois au blana scurtă, ceea ce îi face ușor de îngrijit. Ei năpârlesc de două ori pe an, toamna și primăvara, timp de două până la trei săptămâni. La fel ca în cazul tuturor raselor de câini, ghearele lor trebuie tăiate în mod regulat. De asemenea, trebuie avut grijă la piele deoarece, ca orice câine, și Ciobănescul belgian poate dezvolta alergii cutanate, dar mai rar ce-i drept.

Având în vedere stilul lor de viață activ și faptul că petrece mult timp în aer liber, este foarte important ca pe tot parcursul anului să folosești diverse soluții pentru combaterea puricilor și a căpușelor. Câinii din această rasă trebuie spălat în funcție de necesități, însă nu mai mult de o dată pe lună, pentru a evita uscarea pielii, folosind întotdeauna șampoane speciale, adaptate pentru pielea și pH-ul lor. În ceea ce privește blana, aceasta trebuie periată ocazional cu o perie cu păr mediu ori cu o mănușă de toaletare din cauciuc.

Pentru că este un câine foarte activ și energic, Ciobănescul belgian poate suferi zgârieturi la ochi sau alte leziuni. Dacă ochii câinelui tău sunt roșii sau observi că blănosul se freacă la ochi, consultă de urgență medicul veterinar. Nu în ultimul rând, urechile trebuie verificate periodic pentru a depista eventuale semne de infecție, cum ar fi excesul de ceară, roșeață și inflamație. Pentru asta trebuie să cureți urechile câinelui tău o dată pe lună, folosind doar un produs recomandat de veterinar.

Cum trebuie hrănit un Ciobănesc belgian

Un câine Malinois nu are cerințe alimentare specifice, însă trebuie să primească o dietă complet echilibrată pentru o viață sănătoasă și fericită. Ca orice câine de talie mare, pe lângă faptul că are mare poftă de mâncare, Ciobănescul belgian are nevoie și de o combinație diferită de nutrienți, inclusiv proteine (23-25%), grăsimi (8-10%), minerale și vitamine. În general, acesta se descurcă bine cu orice hrană de calitate, asigurându-te doar că animalul tău urmează o dietă adecvată vârstei sale.

Programul de hrănire este determinat în funcție de fiecare câine în parte, iar un Malinois adult trebuie hrănit de două ori pe zi, dimineața și, respectiv seara, în timp ce puii pot avea nevoie de până la patru mese pe zi. Cât de mult trebuie să mănânce câinele tău depinde de mai mulți factori, inclusiv de vârstă, nivel de activitate și gabarit. Dacă animalul tău are o dietă sănătoasă, el nu va avea nevoie de suplimente alimentare, însă cel mai bine este să consulți medicul veterinar, recomandă specialiștii de la Hepper.com.

