Noua colecţie Romanele Disney, disponibilă pe Colectii.Libertatea.ro, îţi oferă exact asta – poveşti clasice redate într-un format literar rafinat, însoţite de ilustraţii originale, picturi şi schiţe ce au făcut istorie.

Pentru cine este

Pentru cititorii mici care îşi doresc să citească povești, dar simt nevoia de ceva cu adevărat special – ceva ce nu e doar basm în imagini, ci literatură cu suflet.

Pentru adulții nostalgici, care au crescut cu filmele Disney şi vor să redescopere poveștile prin cuvinte, să retrăiască emoția, detaliile, să le colecţioneze.

Pentru colecționari sau pentru cei care caută cadouri cu semnificație – fiecare volum este un obiect frumos: de pus pe raft, de admirat.

De ce merită să te abonezi

Abonamentul aduce avantaje financiare: preț redus per volum, oferte speciale pentru abonati, probabil acces prioritar la ediții viitoare sau stocuri limitate.

Este o investiție în timp – dacă te apuci de colecție acum, o vei avea completă și cu satisfacția de a privi întregul raft Disney.

Romanele Disney nu sunt doar niște cărți – sunt o invitație de a retrăi magie, de a-ți reîmprospăta copilăria, de a colecționa emoții într-un obiect palpabil. Dacă îți place ideea de povești cu farmec şi dorinţa de a le ține aproape, merită să intri în colecție.

