Potrivit unui studiu realizat în iulie 2025, 4 din 10 români din mediul urban au fost într-o vacanță în România anul acesta și alți 38% plănuiesc o nouă călătorie în țară. Jumătate dintre românii din mediul urban descriu vacanța ideală ca fiind una în care au șansa de a descoperi experiențe, gusturi și culturi noi, în timp ce doar 1 din 3 români preferă ca vacanța ideală să fie exclusiv pentru relaxare și odihnă.

Vacanțele în țară sunt cu atât mai populare printre părinții tineri, cu copii mici, care consideră că vacanța ideală pentru copii este la mare (63%), la munte (60%) sau într-un parc sau o rezervație naturală (57%).

Traseu autentic de experiențe în zona din jurul localităților Cucuieți, în județul Bacău

Pentru a susține curiozitatea și cheful de cutreierat al publicului român a fost lansată campania „Cutreieră prin Cucuieții din Deal”, o invitație pentru a descoperi, anul acesta, un traseu autentic de experiențe în zona din jurul localităților Cucuieți, în județul Bacău.

De la vizite în gospodării autentice românești, experiențe gastronomice în peisaje de vis, vizite la castele ale vechilor familii nobiliare și muzee dedicate meseriilor uitate ale răzeșilor din zonă, proiectul este un prilej pentru români de a-și reaminti că pot călători peste tot.

„Credem în libertatea de a călători, de a explora locuri noi și de a trăi experiențe inedite, fie ele în jurul lumii sau mai aproape de casă. Campania noastră vă invită să descoperiți un sat de care toți am auzit, dar pe care puțini l-am vizitat. Și care nu se află la capătul pământului, ci chiar mai aproape decât credeam. În călătoria noastră la Cucuieții din Deal am întâlnit un pictor care trăiește într-o casă plină de povești, ca o galerie de artă, un fermier care își crește afacerea într-un colț de rai și o bunică ce ne invită pe toți la degustat și explorat”, a spus Diana Mihai, director de marketing, comunicare și Brand Experience, ING Bank România.

„Știați că unul dintre siturile arheologice în care s-au descoperit vestigiile culturii de Cucuteni este chiar la… cei mai din deal Cucuieți din România? Sau că în imediata apropiere de Cucuieți, George Enescu și-a finalizat opera Oedip? Cu siguranța nu v-ați aștepta ca într-o călătorie tocmai în această direcție să găsiți muzee demne de mediul urban dichisit, pictori premiați, biserici monument istoric, mâncare gustoasă de-ți plouă-n gură. Aici descoperi specialități pe bază de brânză zburată și multe alte experiențe în pași de… dans, precum Ansamblul Florile din Cucuieți, sau de relaxare la spa! Cronicari Digitali au primit provocarea de a documenta cel mai cool program de vacanță, în cei mai din deal Cucuieți din România. Iar rezultatul a fost demn de dulapul din Narnia”, a adăugat Silvia Teodorescu, director național Cronicari Digitali.

Potrivit studiului realizat în această vară, românii au cheltuit cu 5% mai mult pentru vacanțe în primele cinci luni din acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Și au alocat, doar pentru călătorii, aproximativ 7% din totalul sumelor cheltuite prin cardul de credit.

Creșterea substanțială a cheltuielilor pentru călătorii se înregistrează în perioada verii, dar și în lunile mai, septembrie și ianuarie. În 2024, în perioada mai – septembrie 2024, clienții unei bănci din România au cheltuit pentru călătorii și vacanțe, prin cardul de credit, 127 de milioane de lei. Pe parcursul întregului an 2024, aceștia au alocat pentru vacanțe 15% din totalul sumelor plătite prin cardul de credit.

Experiență menită să scoată în valoare tradițiile din România

Proiectul „Cutreieră prin Cucuieții din Deal” prezintă primul circuit documentat în regiunea dintre cele două sate cu același nume din județul Bacău. Inițiativa recomandă un traseu complet pentru pasionații de cultură și tradiții românești: 10 experiențe care îi vor purta într-un circuit menit să scoată în valoare tradițiile, dar și spiritul antreprenorial și artistic al comunităților din Cucuieți.

Vizitatorii sunt îndrumați să viziteze o gospodărie tradițională recondiționată în satul Măgirești, să descopere bucătăria autentic moldovenească la Punctul Gastronomic local Domeniul Măgura, să viziteze cea mai veche biserică de lemn chiar în satul Cucuieți, dar și să descopere cum trăiau vechile familii domnești, printr-o vizită la Castelul Ghica.

