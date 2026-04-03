Ce a făcut Dacian Cioloș înainte să intre în politică

Dacian Cioloș s-a născut la Zalău, la 27 iulie 1969, dar a copilărit în comuna Pericei, județul Sălaj. A terminat Liceul Agricol din Șimleu Silvaniei (1983-1987), apoi a făcut Facultatea de Horticultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj (1989-1994), obținând diploma de inginer horticultor. Apoi a urmat studii de agronomie aprofundată la École nationale supérieure agronomique (ENSAR) din Rennes, Franța, obținând și un master științific (DEA) la École nationale supérieure d’Agronomie (ENSAM) și la Universitatea Montpellier I (1996-1997).

El și-a început activitatea profesională ca stagiar la Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. A lucrat într-o unitate care se ocupa de pregătirea SAPARD, un program de preaderare care a ajutat agricultura românească să se pregătească pentru regulile Uniunii Europene.

Președintele Nicușor Dan dă mâna cu Dacian Cioloș la un eveniment organizat de Ziua Francofoniei la Palatul Cotroceni, pe 23 martie, cu câteva zile înainte ca Cioloș să fie numit consilier.

În perioada noiembrie 1999-decembrie 2001, a ocupat funcția de coordonator al programelor de cooperare franco-române în dezvoltare agricolă și rurală la Centrul Internațional de Cooperare pentru Dezvoltare Agricolă. În perioada martie 1998-octombrie 1999, a fost și directorul Programului de dezvoltare rurală locală în Argeș.

În 2002, a început să lucreze la Delegația Comisiei Europene în România, unde s-a ocupat de aplicarea Programului SAPARD. În 2005, s-a alăturat echipei de la Ministerul Agriculturii, unde a fost consilier al ministrului agriculturii de la acel moment, cu atribuții de purtător de cuvânt pentru România în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură al Consiliului UE.

În octombrie 2007, a fost propus independent de guvernul Tăriceanu pentru ocuparea funcției de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, deținând acest portofoliu până la demisia cabinetului, după alegerile parlamentare din noiembrie 2008.

În perioada 2010-2014, a fost membru al Comisiei Europene și Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, ocazie cu care a propus și negociat reforma Politicii Agricole Comune, adoptată în 2013. El participat la negocieri privind acorduri comerciale și de cooperare internațională în domeniul agriculturii, în numele Uniunii Europene.

În iulie 2015, a fost numit în funcția de consilier special pentru securitate alimentară de către președintele Comisiei Europene de la acel moment, Jean-Claude Juncker.

Ce a făcut Dacian Cioloș în politică: premier 1 an și 2 luni, președinte USR 4 luni și europarlamentar

În perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017, Dacian Cioloș a fost premier tehnocrat.

În februarie 2019, a devenit copreședintele USR-PLUS, alături de președintele USR, Dan Barna. În octombrie 2021, a fost votat președintele USR-Plus, la o diferență de 1 procent față de Dan Barna, adică sub 700 de voturi.

Tot în octombrie 2021, USR-Plus a devenit USR. Iar Cioloș a condus partidul până în februarie 2022, când și-a dat demisia. Motivul a fost că Biroul Național al USR, dominat atunci de echipa lui Dan Barna, a respins programul propus de Cioloș pentru reformarea partidului.

În mai 2022, a demisionat și din USR, iar în august 2022 a fondat REPER, un partid desprins din USR, alături de Ramona Strugariu, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru și Dragoș Tudorache.

Mai mult, Cioloș a fost europarlamentar în mandatul 2019-2024, iar timp de doi ani si jumătate a fost președinte al Grupului Renew Europe, al treilea ca mărime din Parlamentul European după PPE (popularii) și S&D (socialiștii).

În iulie 2024, Cioloș a anunțat că își încheie mandatul de europarlamentar și că se retrage „pentru o bună perioadă de timp” din politică. Asta după ce, la alegerile europarlamentare din iunie 2024, partidul REPER, condus de Cioloș, a fost votat de 334.703 persoane și a obținut doar 3,74% dintre voturi, motiv pentru care nu a intrat în Parlamentul European.

În martie 2025, Cioloș a fost numit consilier onorific al fostului președinte interimar al României, Ilie Bolojan, până la finalul mandatului actualului premier, adică până în mai 2025.