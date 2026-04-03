Alexia Eram a vorbit deschis despre viața sa sentimentală și transformările prin care a trecut în ultimii ani, în cadrul podcastului „BadassMom”, realizat de Giulia Anghelescu. La 26 de ani, fiica Andreea Esca pare să fi ajuns la un echilibru emoțional pe care îl protejează cu grijă.

De ce a ales Alexia Eram discreția în relație

Alexia Eram a mărturisit că, spre deosebire de trecut, acum preferă să fie mult mai atentă cu ceea ce expune din viața personală. Nu este vorba despre a ascunde relația, ci despre a o proteja de influențe externe și de presiunea mediului online.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut”, a mărturisit Alexia în podcastul Giuliei.

Ea consideră că lucrurile ținute mai aproape de suflet sunt mai autentice și mai ferite de opinii sau energii care pot afecta dinamica unui cuplu. „Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”, a mai spus influencerița.

De ce apar neînțelegeri în cuplu

În cadrul discuției, Alexia a vorbit și despre acele situații aparent banale care pot duce la tensiuni într-o relație. „Nu știu, n-ai spălat vasele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”, a dat Alexia un exemplu.

Gesturi mici, neînțelegeri cotidiene sau lipsa comunicării reale pot escalada rapid dacă nu sunt gestionate corect. Tocmai de aceea, vedeta pune accent pe dialog și pe capacitatea de a înțelege cu adevărat perspectiva partenerului.

Ce a învățat Alexia Eram din relația cu Mario Fresh

Experiențele trăite până acum au ajutat-o pe Alexia Eram să își redefinească modul în care vede relațiile. Pentru ea, maturizarea în plan sentimental înseamnă relații mai conștiente, mai stabile și construite cu răbdare.

Discreția, comunicarea și încrederea sunt elementele care definesc relația sa actuală, iar experiențele din trecut au contribuit la acest echilibru.

„Chiar dacă n-am avut foarte multe relații, am învățat foarte multe lucruri. Ce am învățat? Stai să mă gândesc, să zic un lucru care se poate zice.

Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat. Deci, comunicarea, în general și tot timpul, să faceți niște check-ups. Adică la ceva timp.

Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”, a mai spus fiica Andreei Esca.