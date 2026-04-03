UPDATE, 7 aprilieMircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Profilaxia primară și secundară în infarct miocardic: Cine are nevoie de defibrilator cardiac?

Alexandra Mănăilă: Doamna doctor, se discută mult despre necesitatea unui defibrilator pentru a regla bătăile inimii, mai ales în cazul pacienților care au suferit deja un infarct miocardic. Când are un pacient, mai exact, indicația de a primi un astfel de dispozitiv?

Dr. Elena Sauer: Aici trebuie să distingem două situații clare. Prima este profilaxia secundară, care se aplică atunci când un pacient cu o cicatrice pe mușchiul inimii sau o boală electrică a suferit deja un episod de resuscitare cardiacă. Dacă motivul acestui episod a fost ireversibil, pacientul are indicație clară pentru implant.

A doua categorie vizează profilaxia primară. Vorbim despre pacienți care nu au avut încă aritmii ventriculare maligne – adică „amenințătoare de viață” – dar care sunt identificați ca fiind la risc înalt pe baza anamnezei, a electrocardiogramei și a investigațiilor imagistice, precum ecocardiografia sau rezonanța magnetică nucleară.

Alexandra Mănăilă: Care este criteriul principal care decide dacă un pacient are nevoie de protecție, chiar dacă nu a avut încă un eveniment critic?

Dr. Elena Sauer: Criteriul de bază este fracția de ejecție, adică puterea de contracție a mușchiului inimii. Mai exact, dacă după revascularizare și sub terapie medicamentoasă maximă, la 3 luni de la infarct, inima nu recuperează o fracție de ejecție mai mare de 35%, pacientul are nevoie de defibrilator ca profilaxie primară.

Puterea inimii: Ce este fracția de ejecție și de ce pragul de 35% este critic?

Alexandra Mănăilă: Ați menționat un indicator tehnic foarte important în evaluarea acestor pacienți. Ce înseamnă, mai exact, această „fracție de ejecție” despre care vorbesc medicii?

Dr. Elena Sauer: „Procentul acesta de 35% se referă la puterea de contracție a mușchiului inimii pe care pacientul o are sub terapie maximă cu medicamente la 3 luni de zile după infarct. Deci nu înseamnă 30% dintre pacienți, înseamnă 35% puterea de contracție a mușchiului inimii.”

Practic, aceasta este categoria și criteriul de bază în funcție de care se implantează, ca profilaxie primară, un defibrilator cardiac.

Tehnologii disponibile: De la vesta portabilă la implantul permanent

Alexandra Mănăilă: Există mai multe tipuri de defibrilatoare? Cât timp trebuie purtate?

Dr. Elena Sauer: Există opțiuni temporare și permanente. De exemplu, pacienții care au nevoie de protecție doar pentru 3-6 luni, cum sunt cei cu miocardită acută, pot folosi un defibrilator cardiac portabil sau „LifeVest”. Este practic o vestă care se poartă cel puțin 20 de ore pe zi.

Pentru cei care au nevoie de un implant permanent, există două variante:

  1. Defibrilatorul clasic: cu implant de sonde transvenos până la nivelul inimii.
  2. Defibrilatorul subcutanat: care nu presupune introducerea de sonde în interiorul venelor.

Sistemul medical: Diferențele de finanțare între România și Germania

Alexandra Mănăilă: Cum stă România la acest capitol față de țări precum Germania? Sunt procedurile diferite?

Dr. Elena Sauer: Diferența de practică nu este niciuna; în ambele țări se lucrează după ghidul Societății Europene de Cardiologie. Specialiștii sunt la fel de bine calificați, iar aparatele folosite sunt aceleași.

Singura problemă reală în România este subfinanțarea. Din fericire, avem Programul Național de Moarte Subită, prin care Casa de Asigurări de Sănătate facilitează implantarea la pacienții cu risc. Totuși, din cauza fondurilor, numărul de aparate disponibile este mai mic în comparație cu Germania.

Prevenția pe termen lung: Cum evităm un al doilea infarct miocardic

Alexandra Mănăilă: Ce se întâmplă după implantarea defibrilatorului? Există riscul unui nou infarct?

Dr. Elena Sauer: Teoretic, da. Boala aterosclerotică este o patologie cronică; nu se vindecă precum o răceală cu antibiotice. De aceea, sfatul meu este ca pacienții să ducă un stil de viață sănătos – aceasta fiind cea mai bună investiție în propria viață – să își ia medicația cu consecvență și să meargă la controale periodice.

Alexandra Mănăilă: Ce investigații ar trebui să facă anual un pacient care a trecut printr-un infarct?

Dr. Elena Sauer: Recomand setul complet: electrocardiogramă, analize de sânge, ecocardiografie anuală, Holter EKG și, eventual, test de efort. Acestea trebuie făcute anual sau chiar mai des, dacă medicul cardiolog consideră necesar. Din păcate, noi, românii, suntem adesea mai neglijenți cu prevenția și ne prezentăm la medic când este „prea târziu”.

La fiecare 30 de minute un român face infarct miocardic, o boală care poate ucide, dacă nu este tratată urgent.

Parteneri
Cele cinci cuvinte pe care Traian Băsescu le-a spus după moartea lui Mircea Lucescu! Reacții în lanț, mai ales după ce s-a aflat un detaliu neașteptat
Viva.ro
Cele cinci cuvinte pe care Traian Băsescu le-a spus după moartea lui Mircea Lucescu! Reacții în lanț, mai ales după ce s-a aflat un detaliu neașteptat
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Libertateapentrufemei.ro
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Ministrul Oana Țoiu, prima reacție după ce Libertatea a dezvăluit că MAE achită facturile celor care ocupă abuziv ambasadele din Africa
Știri România 10:47
Ministrul Oana Țoiu, prima reacție după ce Libertatea a dezvăluit că MAE achită facturile celor care ocupă abuziv ambasadele din Africa
Explozii la granița României, lângă Tulcea: au fost emise mesaje RO-Alert și sistemele antiaeriene au fost trecute pe poziția de tragere
Știri România 10:08
Explozii la granița României, lângă Tulcea: au fost emise mesaje RO-Alert și sistemele antiaeriene au fost trecute pe poziția de tragere
Parteneri
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la Gala Fanatik din luna decembrie: „Vă iubesc!”. Galerie foto
Fanatik.ro
Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la Gala Fanatik din luna decembrie: „Vă iubesc!”. Galerie foto
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce i-a spus Giovanni Becali lui Mircea Lucescu în ultimele zile: „Încă avea putere să comunice”
Stiri Mondene 10:45
Ce i-a spus Giovanni Becali lui Mircea Lucescu în ultimele zile: „Încă avea putere să comunice”
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Stiri Mondene 10:25
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Oraşul care a devenit magnet pentru bogaţii lumii. Miliardarii spun adio Dubaiului din cauza războiului
ObservatorNews.ro
Oraşul care a devenit magnet pentru bogaţii lumii. Miliardarii spun adio Dubaiului din cauza războiului
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a fost în cărți pentru un contract de milioane chiar înainte de scandal
Fanatik.ro
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a fost în cărți pentru un contract de milioane chiar înainte de scandal
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit