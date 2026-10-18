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Cum poți mânca gogonelele chiar dacă nu sunt murate

Cristina Țapu
Cristina Țapu
Jurnalist
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Coș cu gogonele mixte multicolore
Cum poți mânca gogonelele chiar dacă nu sunt murate. Rețete delicioase. Sursă foto: Shutterstock
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Când vine toamna și grădinile se umplu de gogonele, prima opțiune rămân murăturile. Dar ce faci când borcanele sunt deja pline sau ai rămas cu prea multe? În loc de saramură, le poți transforma rapid în preparate calde și surprinzător de gustoase!

Cuprins:

De ce nu este recomandat să mănânci gogonele crude în cantități mari?

Înainte de a trece la cratițe și tigăi, este esențial să înțelegem aspectul științific și medical din spatele consumului de roșii necoapte. Spre deosebire de roșiile pe deplin coapte, pline de licopen și zaharuri naturale, gogonelele conțin un compus chimic de apărare denumit solanină.

Ce este solanina și cum acționează?

Solanina este o toxină naturală produsă de plantele din familia Solanaceae (cartofi, roșii, vinete, ardei) pentru a se proteja împotriva dăunătorilor, a bacteriilor și a fungilor. Pe măsură ce fructul se coace și capătă culoarea roșie vibrantă, nivelul de solanină scade dramatic, devenind complet inofensiv pentru organismul uman.

În schimb, în gogonelele ferme și complet verzi, concentrația acestui alcaloid este la cote maxime.

Simptomele consumului excesiv de gogonele crude

Consumul unor cantități mici de gogonele crude (de exemplu, o felie subțire într-o salată, din greșeală) nu va provoca o catastrofă. Totuși, consumul masiv de gogonele necoapte și neprocesate termic poate duce la o formă de otrăvire ușoară sau moderată, conform unui studiu publicat în National Library of Medicine. Iată care sunt semnele principale ale intoxicației cu solanină:

  • Greață și stări de vomă;
  • Crampe abdominale severe și colici;
  • Dureri de cap și amețeli;
  • Stare generală de slăbiciune sau letargie.

Vestea bună este că solanina este parțial solubilă în apă și extrem de instabilă la căldură. Prin gătire termică (fierbere, prăjire, coacere, preparare la cuptor), structura chimică a glicoalcaloidului se descompune sau se reduce semnificativ, transformând gogonelele într-un aliment sigur și extrem de gustos.

Avantajele consumului de gogonele gătite

Dacă trecem peste bariera toxicității din stadiul crud prin gătire adecvată, gogonelele devin o surpriză nutritivă plăcută. Ele conțin:

  • Fibre dietetice: Excelente pentru tranzitul intestinal și menținerea sațietății.
  • Vitamina C și Vitamina K: Vitamine esențiale pentru sistemul imunitar și coagularea sângelui.
  • Antioxidanți: Compuși care luptă împotriva stresului oxidativ, chiar dacă profilul lor diferă față de cel al roșiilor coapte.
  • O textură cărnoasă unică: Spre deosebire de roșiile moi, gogonelele își mențin structura, având o consistență crocantă, densă, ușor acidulată, care se pretează minunat la tocănițe și preparate scăzute.

Rețete simple și delicioase cu gogonele

Iată câteva modalități prin care poți transforma gogonelele în adevărate delicii culinare. Toate aceste rețete folosesc tratament termic, neutralizând astfel riscurile asociate solaninei.

Rețeta 1: Gogonele prăjite în crustă crocantă

Această rețetă este inspirată din celebrul preparat din Nord-Estul Statelor Unite ale Americii - fried green tomatoes, dar adaptată la preferințele locale. Exteriorul devine rumen și crocant, iar interiorul se înmoaie într-o textură cremoasă.

Ingrediente:

  • 5-6 gogonele medii, ferme
  • 2 ouă bătute
  • 150g făină albă
  • 150g pesmet
  • 1 linguriță de boia de ardei dulce sau afumată
  • Sare și piper după gust
  • Ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

  • Spală bine gogonelele și taie-le felii rotunde cu o grosime de aproximativ un centimetru. Nu le tăia prea subțiri, altfel își vor pierde textura.
  • Pregătește trei farfurii adânci separate: în prima pui făina amestecată cu sare, piper și boia; în a doua bați ouăle cu o furculiță; în a treia pui pesmetul (sau mălaiul).
  • Treci fiecare felie de gogonele mai întâi prin făină (scuturând excesul), apoi prin ou bătut, iar la final o presezi bine în pesmet/mălai pe toate părțile.
  • Într-o tigaie mare, încinge uleiul la foc mediu. Prăjește feliile timp de 3-4 minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie și rumenă.
  • Scoate-le pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Se servesc calde, alături de un sos de iaurt cu usturoi și verdețuri.

Rețeta 2: Tocăniță de gogonele cu ceapă și ardei

O rețetă clasică românească, simplă, de post, care valorifică gustul acrișor-fructat al gogonelelor într-un sos dens și aromat. Autorul a numeroase cărți de bucate, Paul Constantin, dezvăluie trucurile pentru o tocăniță de gogonele de nota 10.

Ingrediente:

  • 1 kg de gogonele
  • 2 cepe medii
  • 1 ardei gras roșu (sau kapia)
  • 3-4 căței de usturoi
  • 200 ml suc de roșii sau 2 linguri de pastă de tomate
  • 4-5 linguri de ulei de floarea-soarelui
  • Sare, piper, o foaie de dafin
  • Cimbru uscat și pătrunjel proaspăt tocat

Mod de prepare:

  • Spală gogonelele, taie-le în cubulețe potrivite. Curăță ceapa și toac-o mărunt (julien sau cuburi), iar ardeiul tăiat fâșii subțiri.
  • Într-o cratiță adâncă sau într-un ceaun, încinge uleiul și adaugă ceapa și ardeiul. Călește-le la foc mic până când ceapa devine sticloasă și translucidă.
  • Adaugă cuburile de gogonele peste ceapă. Amestecă bine și lasă-le să se înăbușe în propriul suc timp de 10-15 minute, amestecând ocazional.
  • Toarnă sucul de roșii, adaugă foaia de dafin, sare, piper și cimbru. Redu focul la minimum, acoperă cratița cu un capac și lasă tocănița să fiarbă înăbușit timp de 25-30 de minute, până când gogonelele sunt complet moi și untoase.
  • Cu 2 minute înainte de oprirea focului, adaugă usturoiul dat prin presă pentru a intensifica aroma. Presară deasupra pătrunjel proaspăt tocat.
  • Este excelentă alături de mămăligă caldă și o brânză sărată de burduf (dacă nu se ține post).

Rețeta 3: Dulceață dulce-acrișor de gogonele

Dacă vrei să experimentezi în bucătărie și să surprinzi pe toată lumea, dulceața de gogonele este o rețetă spectaculoasă, cu note asemănătoare gemului de smochine sau de agrișe, datorită acidității naturale a fructului.

Ingrediente:

  • 1 kg de gogonele (curățate de cotor și tăiate cubulețe mici)
  • 700g – 800g zahăr (gogonelele nefiind dulci, necesită o cantitate mai mare de zahăr pentru conservare și echilibrare a gustului)
  • Zeama de la 1 lămâie mare
  • 1 baton de scorțișoară sau o linguriță de ghimbir proaspăt dat pe răzătoare (opțional, pentru un plus de aromă)

Mod de preparare:

  • Pune cubulețele de gogonele într-o oală largă, presară zahărul deasupra, adaugă zeama de lămâie și lasă totul la macerat timp de 3-4 ore (sau chiar peste noapte) la frigider. Gogonelele vor lăsa mult lichid.
  • Pune oala pe foc mediu. Când începe să clocotească, redu flacăra și îndepărtează spuma care se formează la suprafață.
  • Adaugă batonul de scorțișoară sau ghimbirul. Fierbe gemul la foc mic, amestecând constant cu o spatulă de lemn, timp de aproximativ 50-60 de minute, până când siropul scade, se îngroașă, iar bucățile de gogonele devin aproape translucide.
  • Pune o picătură de dulceață pe o farfurie rece. Dacă picătura își păstrează forma și nu curge imediat ce ai înclinat farfuria, gemul este gata.
  • Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le etanș cu capace filetate și acoperă-le cu o pătură până a doua zi pentru a se răci lent. Acest desert se potrivește de minune la clătite, pâine prăjită cu unt sau lângă platouri cu brânzeturi mature.

Sursa: retetepractice.ro

Cum alegi cele mai bune gogonele pentru rețetele tale

  • Selecția atentă: Alege întotdeauna gogonele ferme, de un verde uniform, fără pete negre, lovituri sau zone moi. Cele care au început deja să se îngălbenească sau să se înroșească au un gust mai puțin plăcut pentru prăjit sau tocănițe.
  • Opărirea prealabilă (opțional): Dacă vrei să fii extrem de precaut în privința conținutului de solanină, poți opări gogonelele tăiate în apă clocotită timp de 5-7 minute înainte de a le folosi în tocănițe sau prăjeli, aruncând ulterior apa respectivă.
  • Echilibrarea gustului: Deoarece gogonelele sunt mult mai acide decât roșiile coapte, nu ezita să corectezi gustul preparatelor cu un strop de zahăr sau miere acolo unde rețeta o cere.

Gogonelele nu trebuie să fie condamnate exclusiv la statutul de murături de iarnă. Chiar dacă nu sunt recomandate a fi consumate în cantități mari în stare crudă din cauza conținutului de solanină, tratamentul termic le transformă într-o materie primă culinară versatilă, delicioasă și surprinzătoare. Fie că alegi o porție de gogonele pane crocante, o tocăniță aromată servită cu mămăligă caldă sau un borcan de gem neconvențional pentru micul dejun, bucătăria ta va căpăta un aer nou, plin de savoarea bogată a toamnei.

Data viitoare când ai gogonele în plus, lasă borcanele deoparte și încearcă una dintre aceste rețete!

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Tags: Sfaturi utile Retete culinare evergreen
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