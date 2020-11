Usturoiul, Allium sativum, este planta bogată în minerale, vitamine și compuși medicinali care îi oferă plantei un puternic efect antibiotic, fungicid și anticancerigen. Pentru uz medicinal, dar și alimentar, de la usturoi se folosește bulbul, dar și frunzele tinere.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Usturoi – proprietăți

Anticancerigene;

Antimicrobiene;

Antispastice;

Antihelmintice;

Febrifuge;

Stomahice;

Vasodilatatoare;

Hipotensive.

Compoziție

Usturoiul are în compoziție săruri minerale, microelemente, inulină, un complex de vitamine A, B, PP, C și două substanțe specifice cu efecte antibiotice precum alicina și garlicina. Usturoiul conține peste 200 de substanțe active precum fosfor, potasiu, calciu, proteine și are puține calorii.

Descoperă lista cu cele mai bune condimente, mirodenii și ierburi aromatice.

Usturoi – beneficii

Poate reduce tensiunea arterială

Bolile cardiovasculare, cum ar fi atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, sunt printre cele mai grave afecțiuni, iar tensiunea arterială ridicată sau hipertensiunea arterială este unul dintre cei mai importanți factori motori ai acestor boli.

Studiile efectuate de cercetători au descoperit că suplimentele de usturoi au un impact semnificativ asupra reducerii tensiunii arteriale la persoanele cu tensiune arterială crescută

Usturoiul poate preveni apariția bolii Alzheimer și a demenței

Deteriorarea oxidativă a radicalilor liberi contribuie la procesul de îmbătrânire. Usturoiul conține antioxidanți care susțin mecanismele de protecție ale organismului împotriva daunelor oxidative.

S-a demonstrat, potrivit studiilor, că dozele mari de suplimente de usturoi cresc enzimele antioxidante la om, precum și că reduc semnificativ stresul oxidativ la cei cu tensiune arterială ridicată. Efectele combinate asupra reducerii colesterolului și a tensiunii arteriale, precum și a proprietăților antioxidante, pot reduce riscul de boli comune ale creierului, cum ar fi boala Alzheimer și demență.

Descoperă lista cu plante medicinale care se găsesc în România

Previne apariția diabetului

Extractul de usturoi poate inhiba formarea și dezvoltarea substanțelor nocive produse de nivelul crescut de zahăr din sânge, cunoscute ca produse finite glicozilare avansate, o combinație de molecule care dăunează vaselor de sânge și poate duce la complicații.

Este un antibiotic natural

Usturoiul acționează ca un antibiotic natural, fără efecte secundare, deoarece are proprietăți antibacteriene și antimicrobiene. Consumul de usturoi nu distruge bacteriile sănătoase din organism, ba chiar stimulează creșterea nivelului de antioxidanți.

Ajută la vindecarea rănilor și vânătăilor

Usturoiul este un tratament natural cu proprietăți calmante, care ajută la vindecarea rănilor și a vânătăilor și ajută pielea să-și recapete elasticitatea și netezimea.

Alte beneficii ale usturoiului

Îmbunătățește digestia;

Ajută în prevenirea și tratarea răcelii și gripei;

Vindecă ulcerul gastric;

Ameliorează sau vindecă dizenteria;

Previne sau tratează pneumonia și tuberculoza;

Scade colesterolul rău;

Tratează sinuzita;

Vindecă infecțiile urechii la copii;

Stimulează secreția de anticorpi;

Împiedică formarea cheagurilor de sânge fatale;

Previne apariția cancerului de stomac și de colon.

Contraindicații usturoi

Usturoiul trebuie consumat cu moderație și orice cură trebuie urmată conform indicațiilor medicului specialist. Nu se cunosc reacții adverse majore, însă dacă se consumă în cantități prea mari, usturoiul poate cauza respirație urât mirositoare, probleme de digestie, deoarece poate arde mucoasa stomacului și poate provoca o durere accentuată.

Sursă foto: Shutterstock.com

