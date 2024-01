Despre migdale și beneficiile lor

Migdala, în ciuda clasificării sale ca nucă, este, de fapt, sămânța unui fruct de migdal. Denumirea științifică a migdalelor este Dulcis Prunus, sunt originare din Orientul Mijlociu, India și Africa de Nord, dar răspândite astăzi în întreaga lume.

Există două tipuri de migdale: dulci și amare. În timp ce migdalele dulci sunt comestibile și sunt utilizate adesea în multe preparate asiatice, dar și ca desert, gustare sau garnitură, migdalele amare sunt utilizate pentru fabricarea uleiului sau pentru a adăuga un plus de aromă anumitor preparate culinare ori alimente.

Migdalele sunt surse bogate în substanțe alcaline, conțin o cantitate mare de proteine, calciu, vitamina E și fibre, iar asta ajută la consolidarea sistemului imunitar, precum și la creșterea capacității organismului de prevenire în fața anumitor boli.

Datorită conținutului ridicat de potasiu, proteine și grăsimi monosaturate, migdalale susțin sănătatea inimii și ajută în reducerea riscului de boli de inimă. De asemenea, magneziu din compoziția lor ajută și la prevenirea atacurilor de cord.

Descoperă mai multe despre migdale și beneficiile lor.

Cum să mănânci corect migdalele

Chiar dacă sunt o gustare sănătoasă, migdalele trebuie consumate cu moderație, mai exact cantitatea consumată zilnic trebuie să se încadreze între 23 și maxim 30 de migdale. Acestea conțin o cantitate mare de proteine, calciu, vitamina E și fibre, iar canitatea menționată este suficientă pentru a-i furniza organismului doza zilnică recomandată.

De ce să hidratezi migdalele

Mulți dintre noi am auzit despre migdale înmuiate în apă, însă este bine să știm și de ce este recomandat acest lucru.

Înmuierea nucilor în apă este foarte importantă, ajută la activarea procesului de germinare și face ca mineralele, vitaminele, grăsimile și proteinele să ne fie mai disponile. Iată de ce:

Nucile, implicit și migdalele, conțin substanțe numite acid fitic și inhibitori de enzime. Acestea sunt utile prin faptul că ajută la prevenirea germinării lor înainte de a fi în mediul potrivit, cu toate acestea, nu sunt atât de utile atunci când noi le mâncăm. Aceste substanțe se leagă efectiv de minerale și ne împiedică să le digerăm și să absorbim toate bunătățile pe care le au de oferit. Asta poate provoca deficiențe de nutrienți și iritații digestive pentru unele persoane – balonare, dureri de stomac, crampe, alte probleme digestive. Ceea ce înseamnă că organismul nostru nu absoarbe nutrienții din ele.

Acidul fitic este principala formă de depozitare a fosforului în multe țesuturi ale plantelor. La om, fosforul nu este ușor disponibil din cauza acestui blocaj realizat de către acidul fitic.

Acidul fitic nu numai că captează mineralele importante, dar inhibă și enzimele de care avem nevoie pentru a digera alimentele, inclusiv pepsina, care este necesară pentru descompunerea proteinelor și amilaza, care este necesară pentru descompunerea amidonului în zahăr. Tripsina, necesară pentru digestia proteinelor în intestinul subțire, este, de asemenea, inhibată de acidul fitic.

Cercetările sugerează că absorbim aproximativ 20% mai mult zinc și 60% mai mult magneziu din alimentele noastre atunci când fitatul este absent. Cu alte cuvinte, eliminarea fitatului este importantă pentru a ne ajuta să creștem absorbția de vitamine și minerale.

Pentru a ajuta la menținerea sănătății optime și a nivelurilor adecvate de vitamine și minerale, fitații ar trebui să fie reduși cât mai mult posibil, în mod ideal la 25 miligrame sau la aproximativ 0,03% din alimentele care conțin fitat consumate. La acest nivel, pierderile de vitamine și minerale sunt minime.

Dovezile au arătat că hidratarea nucilor, inclusiv a migdalelor, deshidratarea lor la temperaturi foarte scăzute și apoi prăjirea sau gătirea lor elimină o mare parte a fitaților.

Migdale înmuiate în apă – cum se hidratează migdalele

4 căni de migdale crude

1 lingură sare de mare – acest lucru ajută la neutralizarea enzimelor

Apa – se preferă filtrată, dar nu este obligatorie

Puneți migdalele într-un vas de sticlă mediu-mare (nu de metal). Nu amestecați Se toarnă sarea. Acoperiți migdalele cu apă cu câțiva centimetri deasupra, 3-4 centimetri. Lăsați bolul pe blat cu o bucată de folie alimentară sau o cârpă deasupra timp de până la 12 ore. Apoi clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile de sare. După hidratare și eliminarea fitaților, migdalele pot fi deshidratate din nou, pentru a vî bucura de gust și textură.

Dacă aveți un deshidrator, puneți migdalele într-un strat uniform pe foi și setați la 45 de grade pentru a menține enzimele intacte. Deshidratați timp de aproximativ 24 de ore.

Dacă utilizați un cuptor, setați cuptorul la cel mai mic nivel posibil, de obicei 65 de grade. Puneți migdalele într-un strat uniform și deshidratați-le timp de aproximativ 4-6 ore. Verifică-ți migdalele și dacă sunt crocante, sunt gata! Dacă sunt încă puțin „moi” la mijloc, mai lasă-le. Este bine să fie complet uscate pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului.

După ce sunt gata, opriți cuptorul sau deshidratorul și lăsați migdalele să ajungă la temperatura camerei și apoi turnați într-un borcan de sticlă. Păstrați-le la frigider dacă intenționați să le folosiți înainte de 3 luni, sau în congelator în caz contrar.

Ce beneficii au migdalele înmuiate în apă

Migdalele concentrează o bogăție de nutrienți – vitamine, grăsimi, antioxidanți și minerale. Miezul, bogat în mangan și fosfor, este ideal pentru funcționarea normală a inimii și creierului.

Un studiu publicat în the New England Journal of Medicine, a arătat că persoanele care obișnuiau să consume zilnic migdale au înregistrat o probabilitate mai mică de a dezvolta cancer, boli de inimă și boli respiratorii.

Beneficii ale migdalelor:

Au o cantitate foarte mică de grăsimi saturate în compoziție. Sunt bogate în grăsimi monosaturate și polisaturate.

Nu au colesterol. Conțin diferite fitochimicale, cum ar fi fitoestrogenii (izoflavone) și compușii fenolici, acidul elagic și flavonoidele.

Sunt bogate în fibre. Conțin proteine de origine vegetală, ceea ce înseamnă că pot fi folosite că înlocuitor pentru produsele de origine animală. În plus, migdalele sunt bogate în arginină, un aminoacid care menține elasticitatea vaselor de sânge.

Conțin vitaminele E, B6, niacina și acid folic.

Sunt bogate în numeroase minerale precum magneziu, zinc, fier, calciu, cupru, seleniu, fosfor și potasiu. Consumul regulat de migdale ajută la prevenirea anemiei, îmbunătățirea memoriei, dar și la îmbunătățirea aspectului pielii, unghiilor și părului. Sunt o sursă importantă de fier pentru organism, iar asta le face un aliment de nădejde pentru producția și creșterea numărului de celule roșii din sânge.

Vitamina E prezentă în migdale înmuiate în apă contribuie la menținerea și protejarea pielii de radicalii liberi dăunători. Fructele ajută la prevenirea ridurilor și a pielii uscate. Consumul regulat de migdale atenuează ridurile și acționează ca un exfoliant natural, contribuind la menținerea pielii tinere și sănătoase.

Acizii grași Omega-3 contribuie la îmbunătățirea memoriei și a concentrării. Omega-3 în combinație cu iodul și seleniul asigură și o funcționare optimă a creierului.

Cum se face lapte de migdale

Laptele de migdale este o alternativă la laptele de origine animală și este obținut din migdale măcinate și apă. Este o opțiune populară pentru cei care sunt intoleranți la lactoză, vegani sau care pur și simplu doresc să exploreze alternative sănătoase la produsele lactate.

Laptele de migdale este ușor de găsit în comerț, însă este și mai bine dacă-l preparăm acasă.

Ingrediente

Migdale crude înmuiate în apă peste noapte

Apă curată

Îndulcitori naturali – opțional

Vanilie sau alte arome – opționale

Mod de preparare

Clătiți migdalele înmuiate peste noapte. Puneți migdalele într-un blender și adăugați apă în raportul de aproximativ 1:3 (1 parte migdale la 3 părți apă).

Mixați bine până când obțineți o pastă fină. Filtrați pasta folosind un tifon, o cârpă curată sau un saculeț special pentru lapte vegetal pentru a obține laptele.

Adăugați îndulcitori sau arome opționale după gust, dacă doriți.

Laptele de migdale furnizează vitamine și minerale importante, cum ar fi vitamina E, magneziul și calciul. Are, în general, mai puține calorii decât laptele de vacă, ceea ce poate fi benefic pentru cei care urmăresc o dietă cu conținut scăzut de calorii.

Este o alternativă potrivită pentru persoanele care sunt intolerante la lactoză sau care au alergii la lapte de origine animală.

Laptele de migdale este de origine vegetală și poate fi consumat în cadrul dietelor vegane sau vegetariene. Mulți oameni apreciază gustul dulce, de nucă, al laptelui de migdale.

Sursă foto – Shutterstock.com.

